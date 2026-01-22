El Estudio Federal Cadena 3 SANCOR SEGUROS realizó una transmisión especial en Carlos Paz

Córdoba volvió a ser escenario de una experiencia de comunicación federal e innovadora con la presencia del Estudio Federal Cadena 3 SANCOR SEGUROS, que se emplazó frente al emblemático Teatro Luxor SANCOR SEGUROS en Villa Carlos Paz. Desde allí, la radio realizó una transmisión en vivo abierta a la comunidad, reforzando su compromiso de acercar la información y los contenidos a distintos puntos del territorio nacional.

El Estudio Federal de Cadena 3 es una unidad satelital móvil (un camión con tráiler especialmente adaptado) que funciona como un estudio de radio y audiovisual completamente operativo. Equipado con tecnología de última generación, permite realizar transmisiones en vivo con estándares de alta calidad, integrando audio e imágenes para una experiencia multiplataforma.

En este contexto, Eduardo Reixach, vicepresidente de Sancor Seguros y Miguel Zazú, consejero zonal del Grupo, participaron de una entrevista en el programa Siempre Juntos, donde repasaron la trayectoria, el presente y las perspectivas a futuro del Grupo Sancor Seguros, que este año celebra su 80° aniversario.

“Nos llenan de orgullo los 80 años, pero también nos crean una responsabilidad con quienes fundaron esta cooperativa”, señaló Reixach. En esa línea, destacó que la compañía se ha consolidado como el grupo líder del mercado asegurador argentino, con una mirada integral orientada a acompañar a las personas y empresas en el cuidado de su patrimonio, su vivienda y su actividad productiva.

Durante el diálogo, el vicepresidente subrayó la amplitud del portafolio de soluciones del Grupo y mencionó algunos de los hitos estratégicos como la adquisición de Banco del Sol en 2020, y el sostenido desarrollo de Prevención ART, que desde hace dos décadas lidera el mercado, con una participación del 22,5%. Al respecto, Zazú agregó que alcanza una participación del 38% en Córdoba, reflejando el fuerte arraigo regional.

Eduardo Reixach (Vicepresidente de Sancor Seguros) y Miguel Zazú (Consejero zona Córdoba) en Siempre Juntos Cadena 3

Asimismo, Miguel Zazú se refirió al desarrollo del vertical inmobiliario de SANCOR SEGUROS Real Estate, que ya cuenta con 20 proyectos en distintas provincias. Entre ellos, destacó el edificio Alere, ubicado en el barrio Nueva Córdoba: un emprendimiento de categoría premium, de 12 pisos, cuya construcción comenzará en las próximas semanas.

Ambos referentes resaltaron también el rol clave de los Productores Asesores de Seguros dentro de la organización. “Todo este crecimiento no sería posible sin ellos”, concluyó el vicepresidente.

También, participaron voceros de Prevención Salud. Naual Boffelli (MP 8598), médica clínica, brindó una serie de recomendaciones para prevenir complicaciones de salud asociadas a las altas temperaturas. "No hay que esperar a tener sed para tomar agua. Lo ideal es adquirir el hábito de tomar varias veces en el día", explicó e hizo hincapié en la protección frente al sol.

Por su parte Matías Buffa, Gerente General de Prevención Salud, subrayó el crecimiento sostenido de la prepaga del Grupo, que ya cuenta con más de 300 mil afiliados en todo el país. “Argentina, cuando recupera estabilidad, es un país que valora el servicio en salud. Nuestro desafío fue lograr un equilibrio: un servicio de excelencia a un precio lógico y justo”, sostuvo. Finalizó destacando el alcance federal de la unidad de negocios: “Logramos un gran desarrollo tanto en grandes capitales como en el interior del interior, en pueblos y pequeñas localidades. El afiliado siente confianza y tranquilidad al elegirnos, por el respaldo que tenemos y porque cumplimos con la palabra”.

Eduardo Reixach (Vicepresidente de Sancor Seguros) y Miguel Zazú (Consejero zona Córdoba) en Teatro Luxor Sancor Seguros

En tanto, la trasmisión también contó con artistas de las obras “Épico” y “Ni media palabra”, dos de los espectáculos teatrales más exitosos de la temporada de Villa Carlos Paz. En ese contexto, se regalaron entradas para ambas obras y “Choriando al futuro”, el show del humorista y mago Zaul Showman junto al Oficial Gordillo.

La presencia del Estudio Federal Cadena 3 SANCOR SEGUROS en Carlos Paz reafirma, una vez más, la vocación del Grupo Sancor Seguros por una comunicación cercana, moderna y con mirada federal, que pone en valor la identidad de cada región y proyecta al país hacia el futuro.