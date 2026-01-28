El gobernador Pullaro recorrió la región para supervisar obras y programas educativos

El gobernador Maximiliano Pullaro recorrió este martes 28, las localidades de Santa Clara de Saguier, Colonia Aldao y Colonia Raquel, en el departamento Castellanos, donde supervisó obras de infraestructura ejecutadas con fondos provinciales y visitó las Escuelas de Verano.

El mandatario destacó el valor estratégico de la inversión pública en el interior provincial. “En las comunidades pequeñas e intermedias hay sueños y proyectos que requieren infraestructura básica para poder concretarse. Para quienes vivimos o venimos de pueblos chicos, todo cuesta más: continuar estudios terciarios o universitarios, acceder al gas natural o al agua potable, servicios que en las grandes ciudades suelen estar resueltos”, señaló.

En relación con las Escuelas de Verano, el gobernador remarcó su impacto social y educativo. “Es una política que queremos sostener y ampliar. En las grandes ciudades muchos chicos acceden a colonias de vacaciones, pero en localidades más pequeñas, sin las Escuelas de Verano sería muy difícil que puedan compartir, aprender deportes y tener espacios de recreación. Hoy participan 36.000 niños y niñas y casi 2.000 docentes”, precisó.

De la actividad participaron los presidentes comunales de Santa Clara de Saguier, Sergio Tivano; de Colonia Aldao, Lorena Eberhardt; y de Colonia Raquel, Luciana Peter; el senador por el departamento Castellanos, Alcides Calvo; el presidente de Enerfé, Rodolfo Giacosa; entre otras autoridades.

Detalle de las obras

Pullaro recorrio la region 2 27-1-26

La jornada comenzó en Santa Clara de Saguier, donde el gobernador visitó la Escuela de Verano y supervisó obras de pavimentación de las avenidas que rodean la plaza central, además de la remodelación del espacio público.

Los trabajos, financiados a través del Programa Brigadier, incluyen reciclado de base en 18 centímetros, riego de curado y de liga, y la ejecución de una carpeta de rodamiento de cinco centímetros. La inversión alcanza los 1.067 millones de pesos.

En Colonia Aldao, Pullaro recorrió la Escuela de Verano y la obra de la Escuela de Educación Secundaria Orientada Nº 247, que se ejecuta en el marco del programa Mil Aulas. También visitó la Escuela Santa Marta Particular Incorporada, donde se desarrolla la primera etapa de un proyecto financiado por el Fondo de Asistencia a Necesidades Inmediatas (FANI).

Además, se supervisaron trabajos de preensamblado realizados a través del Ministerio de Obras Públicas y del Fondo de Electrificación Rural (FER), junto con una inversión de 140 millones de pesos del programa Caminos Productivos.

La recorrida finalizó en Colonia Raquel, donde el gobernador visitó la Escuela de Verano y recorrió las obras en la cantina, el salón de usos múltiples (SUM) y el gimnasio del club local, financiadas con fondos provinciales.