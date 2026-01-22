Campaña solidaria de la Coope: “Sumemos Muchas Manos por la Infancia”

Durante la iniciativa solidaria las y los consumidores podrán realizar su aporte voluntario en las cajas de la 153 sucursales de La Coope. Las donaciones serán destinadas a la iniciativa “Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia” (MUNA) de UNICEF Argentina que, en 10 provincias, incluyendo Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Chubut, desarrolla acciones para promover el desarrollo infantil temprano, la alimentación saludable y una crianza amorosa y sensible, revincular a las chicas y los chicos a la escuela secundaria, acercarlos al sistema de salud, asegurar que crezcan en entornos libres de violencia, y fomentar espacios de participación adolescente, en los que sus voces sean escuchadas para mejorar el acceso a sus derechos.

Gracias al compromiso de miles de personas, en 2025 la campaña permitió recaudar $34.501.057, fondos que fueron destinados, por ejemplo, a asistir a niñas, niños y adolescentes de Bahía Blanca, especialmente a quienes atravesaron las emergencias climáticas provocadas por la inundación del 7 de marzo.

Estos aportes hicieron posible acciones, dentro del marco de la iniciativa MUNA, con un impacto directo en la comunidad: se entregaron 7.750 kits escolares para niveles inicial, primario y secundario, además de 220 kits recreativos, 600 libros y equipamiento tecnológico, destinados a escuelas, centros de primera infancia, espacios de cuidado y hogares afectados. Esta ayuda permitió acompañar la recuperación del sistema educativo y otros servicios locales y garantizar la continuidad de las trayectorias escolares y la contención de las chicas, los chicos y sus familias en un contexto de emergencia.

La campaña “Sumemos Muchas Manos por la Infancia” cumple 16 años y es una excelente oportunidad para comprometerse con el bienestar de niñas, niños y adolescentes a través de la colaboración con los proyectos que lleva adelante UNICEF en Argentina.

Cada aporte cuenta y hace la diferencia. ¡Sumemos muchas manos por la infancia!

¿De qué se trata MUNA?

MUNA es una iniciativa de UNICEF que busca fortalecer las capacidades de los municipios- con formación, materiales y asistencia técnica - con el objetivo de poner en el centro de las políticas públicas de los gobiernos locales la agenda de derechos de niñas, niños y adolescentes.

En los municipios es donde se manifiestan los desafíos que atraviesan las chicas y los chicos y, por su cercanía con la comunidad, es el espacio donde se despliegan las políticas públicas para dar respuestas y soluciones que aseguren su bienestar. En ese marco, la gestión de políticas orientadas a garantizar sus derechos presenta diferentes desafíos para los gobiernos locales, entre ellos, impulsar procesos de gestión intersectorial e interjurisdiccional; implicar a la comunidad y promover la participación activa de las y los jóvenes para que sus voces sean tenidas en cuenta a la hora de elaborar políticas públicas.

Por ello, desde MUNA se promueve que todas las personas, áreas del municipio, escuelas, centros de salud y hospitales, organizaciones de la sociedad civil y del sector privado, medios de comunicación, universidades, familias y referentes que forman parte asuman la corresponsabilidad de garantizar acciones que protejan a la niñez y la adolescencia.

En 2025, por ejemplo, 69 municipios fortalecieron estrategias integrales en Primera infancia, brindando formación a casi 4.000 trabajadores/as de servicios y acompañamiento a cerca de 20.000 madres, padres y cuidadores. También, se promovieron hábitos saludables a través de la capacitación a más de 2.000 cuidadores/ as, docentes y cocineras/os, lo que benefició a casi 45.000 niñas, niños y adolescentes.

En el marco de la línea de Salud adolescente, 28 municipios implementaron estrategias intersectoriales, inaugurando y fortaleciendo 116 consejerías y asesorías y capacitando cerca de 700 integrantes de equipos de salud municipales. A su vez, desde la línea de Inclusión educativa se identificaron casi 3.000 adolescentes fuera del sistema educativo, de los cuales la mitad regresó a las aulas y el resto continúa en proceso de revinculación.

Por su parte, las líneas de Participación adolescente y Presupuesto Participativo Joven permitieron que más de 13.000 adolescentes fortalecieran su voz y su incidencia en los gobiernos locales, mientras que en Entornos libres de violencia y Discapacidad más de 50 municipios avanzaron en el fortalecimiento de dispositivos de prevención, la capacitación de equipos municipales y el desarrollo de protocolos específicos.

En Medio ambiente se avanzó en el acceso a agua potable y saneamiento y en la educación ambiental de más de 15.000 chicas y chicos. En Gestión fiscal, en la identificación del gasto dirigido a la niñez, fortaleciendo la planificación y la transparencia de las políticas públicas.

Actualmente, 5.000.000 de niñas, niños y adolescentes – casi la mitad de quienes habitan en Argentina - se encuentran en el centro de agendas de 160 municipios, de 10 provincias incluyendo los municipios de Bahía Blanca, Bolívar, Villa Gesell, Azul, La Plata, Necochea, Olavarría, Tres Arroyos, Benito Juárez, Coronel Dorrego y Laprida en Provincia de Buenos Aires; Villa María en Provincia de Córdoba, y Rada Tilly en Provincia de Chubut.