Cómo elegir una pileta para el verano según el espacio y el uso familiar

Día Nacional del Gauchito Gil : ¿Por qué se celebra el 8 de enero?
Cada 8 de enero se celebra la vida del santo popular argentino que recibe la visita en su santuario de miles y miles de fieles cada año.
Contar con una pileta permite disfrutar del verano sin salir de casa, adaptando el descanso y el entretenimiento a los tiempos propios.SociedadAyer El Rco de Sunchales
Cuando se acercan los meses de calor, muchas familias se preguntan si conviene comprar una pileta para el hogar y cuál es la mejor opción según el espacio disponible. Tener una pileta en casa se volvió una alternativa práctica para refrescarse, disfrutar al aire libre y evitar traslados, especialmente cuando se busca una solución simple y accesible para el verano.
Contar con una pileta permite disfrutar del verano sin salir de casa, adaptando el descanso y el entretenimiento a los tiempos propios. Es una opción muy valorada por familias con chicos, pero también por adultos que buscan refrescarse de manera cómoda.
Entre sus principales beneficios se destacan:
En tiendas como Coppel, este tipo de productos suele ser muy buscado en temporada alta, justamente por su practicidad.
No todas las casas cuentan con el mismo espacio, y elegir bien evita compras incómodas o poco aprovechadas.
Para espacios reducidos, conviene optar por piletas compactas o inflables, fáciles de armar y guardar. Son ideales para refrescarse y para el uso de niños, sin ocupar todo el patio.
En estos casos, una pileta de mayor tamaño permite disfrutarla entre varios y usarla con más comodidad. Es importante medir bien el espacio antes de comprar.
Cuando el lugar no es un problema, se puede optar por modelos más grandes que permitan mayor movilidad y uso prolongado durante el verano.
Pensar quiénes la van a usar y con qué frecuencia ayuda a acertar con la compra.
Conviene priorizar modelos seguros, de fácil acceso y con materiales resistentes. La profundidad es un factor clave.
Una pileta de tamaño intermedio suele ser la mejor opción, ya que permite que todos la disfruten sin complicaciones.
Si la idea es usarla solo algunos días de mucho calor, una pileta simple y fácil de armar resulta más práctica.
El material influye tanto en la durabilidad como en el mantenimiento.
Elegir materiales de buena calidad evita pinchaduras y roturas, especialmente si se va a usar durante toda la temporada.
Algunos modelos requieren más mantenimiento que otros. Tener en cuenta este punto ayuda a sostener el uso en el tiempo sin esfuerzo extra.
Evitar estos errores mejora la experiencia desde el primer uso.
Es uno de los errores más frecuentes y genera incomodidad al momento de armarla.
Una pileta muy grande puede ser difícil de mantener si no se va a usar seguido.
Al finalizar el verano, es importante poder guardarla fácilmente.
Elegir un comercio confiable facilita comparar tamaños, materiales y opciones según cada necesidad. En Coppel es posible encontrar piletas pensadas para distintos tipos de hogares, lo que ayuda a elegir una opción acorde al espacio disponible y al uso real durante el verano.
Comprar una pileta es una forma simple de transformar el hogar en un espacio de disfrute durante los días de calor. Analizar el espacio, el uso familiar y el mantenimiento permite elegir mejor y aprovecharla al máximo durante toda la temporada, sin complicaciones ni gastos innecesarios.
Cada 8 de enero se celebra la vida del santo popular argentino que recibe la visita en su santuario de miles y miles de fieles cada año.
El club rotario distingue a alumnos de todos los establecimientos educativos primarios y secundarios de la ciudad y la zona rural, por su rendimiento académico (mejor promedio) y la práctica cotidiana de los valores de solidaridad y compañerismo.
El evento se concretará el sábado 3 de enero, a las 21:00, en el predio ubicado en calle Montalbetti y Ruta 280S.
El ministro de Asuntos Digitales, Karsten Wildberger, calificó la restricción como "más que justificada", citando la creciente evidencia científica sobre el impacto negativo que estas plataformas tienen en el desarrollo cognitivo y emocional de los menores.
Los datos surgen de las inscripciones realizadas en toda la provincia y reflejan las preferencias de los santafesinos al momento de registrar nacimientos en el marco del rol esencial del Registro Civil de garantizar el derecho a la identidad.
Se conmemora una jornada que invita a reflexionar sobre la importancia de la cooperación, la ayuda mutua y la construcción de sociedades más justas e inclusivas.
Llegó el verano y hay un enemigo común para quienes buscan pasar sus días de verano en el río: los jejenes. Son insectos diminutos que molestan y dejan ronchas, pero la peor parte es que parecen ser inmunes a casi todos los repelentes comerciales.
El evento se realizará el 17 y 18 de enero en Plaza Libertad con entrada libre y gratuita. Actuarán Demi Carabajal, Chanchi y los Auténticos, Efraín Colombo y “El Indio” Lucio Rojas. La recaudación de los puestos de comida y la venta de espuma será a beneficio de las asociaciones civiles de Sunchales.
La búsqueda de previsibilidad, plazos más cortos y mayor control del gasto explica por qué cada vez más personas evalúan sistemas industrializados como una alternativa concreta para acceder a la casa propia sin exponerse a desvíos de costos.
La imputada, cuyas iniciales son MDG, discutió con su hermana y cuando el cuñado intervino para que cesara la situación violenta, buscó un cuchillo y le asestó una puñalada al hombre en el abdomen.
El Municipio incorporó una nueva unidad vehicular que proviene del secuestro de causas judiciales y se utilizará para gestión social. En tanto, los recursos de los programas provinciales de Obras Menores y Obras Públicas, serán direccionados a pavimento y a la intervención del sector del ferrocarril, entre otras obras.