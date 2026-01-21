Cómo se contagia y cuáles son los síntomas y el nivel de gravedad de la gripe A H3N2

El Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe confirmó la detección de dos casos de gripe A H3N2, correspondientes al subclado K (linaje J.2.4.1), identificados a través de la red de laboratorios y del sistema de vigilancia epidemiológica. Ambos pacientes son de Rosario, presentaron antecedentes de viaje y, hasta el momento, no se verificó circulación comunitaria del virus en el territorio provincial.

El vicedecano de la facultad de Medicina, Damián Lerman, brindó precisiones sobre este tipo de gripe. “Es una partecita de la familia de la gripe, como si ustedes dijeran abuelos, primos, tíos. Todos tienen sus características distintas, y este tipo también”, sostuvo en diálogo con Radiópolis (Radio 2).

“Aparentemente es más contagiosa, ha habido muchos casos en el hemisferio norte y por eso nos estamos preparando. Se contagia de la misma manera, tiene los mismos efectos y los mismos síntomas, pero por ahora nada hace indicar que sea más grave”, confió. “Si bien es estacional en invierno hay más pero la gente va y viene, el mundo se ha globalizado y estamos más susceptibles de infectarnos”, apuntó.

La gripe A H3N2 es una variante del virus de la influenza A, uno de los tipos más comunes que circulan cada año a nivel mundial, y se transmite principalmente a través de gotitas respiratorias que se expulsan al hablar, toser o estornudar.

El infectólogo señaló que esta variante “se previene con la vacuna que conocemos”. De acuerdo a lo que expuso “cada año recibimos una vacuna que nos protege un poco más de lo que pasó en otros países”, es decir, combaten a las cepas que van mutando.

A pesar de estar transitando el verano, es recomendable inocularse contra la gripe en caso de conformar el grupo de riesgo. “El que no se vacunó y está en el grupo indicado tiene que vacunarse, y cuando sea el nuevo llamado con la vacuna que llegue puede volver a vacunarse”, remarcó y recordó que dicha población está conformada por niños de hasta dos años, mayores de 65 años y personas con factores de riesgo.

“Le decimos a la gente que vaya y se vacune”, destacó y añadió: “Son vacunas gratuitas dentro del calendario y hay a disposición en centros de vacunación y hospitales”.

Síntomas

La gripe H3N2 es un tipo de influenza que suele provocar síntomas respiratorios de inicio brusco. Uno de los signos más frecuentes es la fiebre alta, escalofríos, malestar general y una sensación intensa de cansancio. También provoca dolor muscular, articular y de cabeza.

Suele causar tos seca, dolor de garganta y congestión nasal. En algunos casos, la tos puede volverse más intensa con el paso de los días. También es frecuente la presencia de secreción nasal y estornudos.