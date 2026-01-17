La salud ocular también se protege: Claves para usar anteojos de sol en verano

La exposición al sol sin protección adecuada puede afectar gravemente la salud ocular, incluso en días nublados. La oftalmóloga María de los Milagros Cristófoli explicó los riesgos y ofreció recomendaciones claves para el uso correcto de anteojos de sol.

Aunque muchas personas asocian el uso de anteojos de sol con la moda o con los días de playa, la protección ocular es una necesidad médica. Según la oftalmóloga, “la radiación ultravioleta llega a nosotros incluso en días nublados, ya que las nubes no filtran los rayos UVA y UVB”.

La especialista aclaró que, si bien los rayos UVC son los más peligrosos, “afortunadamente son filtrados por la capa de ozono. Pero los UVA y UVB sí impactan directamente sobre nuestros ojos, y pueden causar daños tanto a corto como a largo plazo”.

Daños inmediatos y enfermedades crónicas

La exposición prolongada sin protección puede desencadenar problemas desde leves hasta severos. Cristófoli detalló que a corto plazo pueden aparecer “quemaduras en la piel del párpado, fotoqueratitis, irritación, ojo seco y visión borrosa”.

Sin embargo, el daño más preocupante es el acumulativo: “Con los años puede desarrollarse pterigion, cataratas, degeneración macular y tumores oculares como el cáncer de párpado o melanomas”.

La médica también advirtió sobre una situación extremadamente grave: “Mirar al sol de forma directa puede causar retinopatía solar, una afección irreversible que afecta la visión central”.

Cristófoli destacó la importancia de comenzar los cuidados desde temprana edad. “Los bebés menores de seis meses no deben exponerse al sol. A partir de esa edad, si están al aire libre, es fundamental usar protector solar adecuado, gorros y lentes con filtro UV”.

Además, aclaró que quienes usan lentes de contacto no están exentos: “El lente de contacto no protege contra la radiación solar. Siempre deben combinarse con anteojos de sol”.

Qué tener en cuenta al elegir los anteojos

Uno de los errores más frecuentes es pensar que el color oscuro del cristal garantiza protección. “Eso es falso y peligroso. Un lente oscuro sin filtro UV puede ser más dañino, porque dilata la pupila y permite el ingreso de más radiación nociva”, advirtió la oftalmóloga.

Los anteojos deben tener filtro UV-A y UV-B, con protección UV400, que bloquea más del 99% de los rayos ultravioletas. “La clave es que estén certificados y sean adquiridos en ópticas. No hace falta que sean de marca, pero sí que garanticen esa protección”, subraya.

En cuanto al diseño, recomendó elegir el color del cristal según la actividad y las condiciones de luz. La forma y el tamaño dependen del gusto personal, siempre que cubran bien el área ocular.

Evitar los anteojos truchos

Sobre los anteojos que se venden en la vía pública o en locales no especializados, Cristófoli fue contundente: “Los lentes de sol no son un accesorio de moda, son parte de nuestra salud visual. Comprarlos en lugares no certificados es un riesgo innecesario”.

Además, señaló que los filtros solares de los anteojos tienen una vida útil: “Lo ideal es renovarlos cada 2 o 3 años, dependiendo del uso”.

Otros consejos para cuidar la vista en verano