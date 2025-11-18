Qué pasa con las clases, los bancos y los comercios este viernes 21 de noviembre

El clima en Sunchales: Tras las lluvias del finde, arranca una semana agradable
El pronóstico anticipa un inicio de semana con jornadas primaverales y las temperaturas alcanzando los 30º. Hay posibilidades de chaparrones para el jueves y viernes.
El Día de la Soberanía Nacional es el 20 de noviembre, pero el feriado se trasladó al lunes 24. Como el viernes se estableció como "día no laborable con fines turísticos", para algunos en Argentina será un fin de semana extralargo.
El cronograma de feriados para 2025 despertó interés especialmente en noviembre, un mes clave para organizar minivacaciones y cerrar el año. La duda principal gira en torno al estatus del viernes 21 de noviembre: ¿Se trata de un feriado nacional obligatorio o simplemente de un día no laborable con fines turísticos?
Según lo dispuesto por el Gobierno nacional en el Decreto 1027/2024, la distinción es clara y tiene impacto en las obligaciones laborales.
El 21 de noviembre fue definido como un día no laborable destinado al turismo, pensado como puente hacia el fin de semana largo que finalizará con el Día de la Soberanía Nacional, que cae el 20 pero se trasladó al lunes 24.
El viernes fue establecido como “día no laborable con fines turísticos”.
El artículo 7 de la Ley 27.399 autoriza al Poder Ejecutivo Nacional a determinar cada año hasta tres jornadas no laborables o feriados pensados para impulsar el turismo. Estos días deben ubicarse estratégicamente en lunes o viernes, tal como ocurre con el 21 de noviembre.
A diferencia de un feriado nacional —como el del lunes 24 de noviembre—, un día no laborable brinda mayor margen al empleador privado. La presencia del trabajador el viernes 21 queda a elección de cada empresa.
Si el empleado decide asistir o la empresa solicita su presencia, la normativa indica que cobrará su sueldo habitual, sin extras ni recargos: se paga como un día laboral común.
Si bien en el ámbito privado estos días se toman de manera opcional y con remuneración simple, el panorama cambia para los organismos públicos y el sistema financiero. En la Administración Pública Nacional, las jornadas turísticas se consideran asueto.
En la misma línea, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) incorporó el viernes 21 de noviembre como “día no laborable con fines turísticos” dentro del calendario bancario 2025, tal como figura en las comunicaciones C99321 y C100942.
En consecuencia, aunque no se trate de un feriado nacional obligatorio, no habrá actividad administrativa, clases ni operaciones bancarias.
Por eso, cualquier trámite presencial o gestión que dependa del funcionamiento de los bancos deberá adelantarse o postergarse hasta el martes siguiente.
Hoy se prevé una máxima de 28º con cielo despejado, en vísperas de un martes más caluroso pero con fuertes ráfagas de viento, posibles tormentas aisladas en la tarde y alerta amarillo por tormentas fuertes en la noche.
Desde la compañía se advirtió sobre publicaciones en redes sociales con descuentos para el pago de la boleta. Ante cualquier situación de este tipo consultar las vías oficiales o acercarse a la oficina comercial más cercana.
El país norteamericano ya es el segundo del mundo con más hablantes del idioma y cada vez más escuelas buscan profesores capacitados. Argentina figura entre los tres países con mayor cantidad de docentes dando clases en suelo estadounidense.
Arranca la semana con sol y calor en Santa Fe, pero desde el martes se esperan lluvias y un descenso de temperatura hacia el fin de semana.
Se trata de Marcelo Gelcich, quien asumió recientemente tales funciones. Una de sus primeras acciones fue reunirse con la denominada Sindicatura Plural, que sigue la evolución del proceso de la cooperativa láctea.
Carlos Vaudagna, oriundo de Humberto Primo y ex titular de la AFIP en Rosario y Santa Fe, declaró como arrepentido luego de que la Justicia federal accediera a los registros de whatsapp de sus teléfonos celulares. Confesó haber cometido ilícitos en su función para beneficiar a diferentes empresarios.
La Municipalidad de Sunchales firmó un convenio con la empresa de medicina prepaga del Grupo Sancor Seguros para el mantenimiento y la mejora integral del espacio verde delimitado por las calles De Las Américas, Gobernador Gálvez y General Paz.
Se pagará la diferencia entre el índice inflacionario y lo acordado en paritarias, pero no habrá reapertura salarial que tiene acuerdo hasta fin de año. Será alrededor del 3,8%.