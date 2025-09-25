Le aplicaron medidas alternativas a la prisión preventiva pero no podrá pisar Sunchales

Este martes 23 de septiembre, en la Sala 2 de la Oficina de Gestión Judicial de Rafaela, se llevó adelante una nueva audiencia de prisión preventiva contra Raúl Osmar M., imputado por el delito de hurto simple.

La audiencia fue presidida por el juez Javier Carlos Bottero, con la participación del fiscal Juan Manuel Puig, los defensores Andrés Alberto Colón y José María Silvela, y el propio imputado, quien se encontraba detenido en la Alcaidía URV.

Durante la instancia, el fiscal y la defensa acordaron la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva, lo que fue convalidado por el juez.

En consecuencia, el imputado quedó en libertad con las siguientes condiciones:

Fijar domicilio en Rafaela.

Designación de guardadora a su hermana

Comparecer semanalmente en la comisaría correspondiente.

Prohibición de cometer nuevos delitos.

Prohibición de ingresar a la ciudad de Sunchales.

Con esta resolución, el imputado seguirá el proceso judicial en libertad, aunque bajo un estricto control judicial y territorial.