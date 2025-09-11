El II Festival Nacional de Teatro se presenta con una renovada propuesta

Lo más visto

El Juzgado de Faltas se traslada a una nueva sede: funcionará en calle 25 de Mayo 431 Municipalidad de Sunchales Ciudad Ayer El viernes 12 de septiembre comenzará a prestar servicio en las nuevas oficinas, en el horario habitual de 6:00 a 13:00. Debido a la mudanza, este jueves 11 de septiembre no se brindará atención al público.