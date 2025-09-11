El II Festival Nacional de Teatro se presenta con una renovada propuesta

¡No te pierdas la presentación de "Gloriana" en Sunchales!
El domingo 14 de septiembre, a las 19:30, en el Auditorio del CET Atilra, actuará el primer coro de rock y pop de la Argentina
Organizado por la cooperativa cultural Maquinarte, esta segunda edición se desarrollará entre el jueves 18 y el domingo 21 de setiembre, con la presentación de obras teatrales locales y la presencia de elencos de Ataliva, Ceres, Buenos Aires, Rafaela, Humberto Primero y Santa Fe.EspectáculosHoyJorge Tribouley
En esta ocasión, la propuesta suma una jornada más y serán así cuatro los días en los cuales se desarrollen obras, talleres de capacitación y propuestas teatrales. Se destaca la presentación de «La lección de anatomía», la cual lleva nada menos que 52 años consecutivos en cartelera en Buenos Aires.
El viernes 5 de septiembre llega al escenario principal del Centro de Cultura Artística, un imperdible Concierto de Arias y Ópera, protagonizado por las sopranos Adriana Manera y Eliana Bertinetti y el pianista Claudio Duverne.
El film del director Quentin Tarantino será proyectado este jueves 24 de julio, a las 20:30, en el Centro Cultural ubicado en Juan B. Justo y Carlos Pellegrini. Habrá servicio de cantina y ambiente climatizado.
Una gran cantidad de actividades divertidas se desarrollarán en la Casa de la Cultura y ex Cocheras Rotania, a partir de este lunes 14 y hasta el viernes 18 de julio. Horario de las actividades: 15:00 a 17:00.
El film dirigido por Emir Kusturica se proyectará este jueves 10 de julio, a las 20:30, en el Centro Cultural ubicado en Juan B. Justo y Carlos Pellegrini. Habrá servicio de cantina y ambiente climatizado.
El banco digital de Sancor Seguros, presentó las nuevas promociones que incluyen reintegros en supermercados, kioscos e indumentaria y cuotas sin interés en electro y hogar.
La compañía estadounidense reveló este martes las características de su renovada línea de smartphones, que llega con los modelos Pro y Pro Max y un rediseño del módulo de cámaras como principal distintivo visual.
El viernes 12 de septiembre comenzará a prestar servicio en las nuevas oficinas, en el horario habitual de 6:00 a 13:00. Debido a la mudanza, este jueves 11 de septiembre no se brindará atención al público.
En la mañana de este miércoles 10 se realizó la apertura de sobres de la Licitación Pública N° 01/2025 para la ejecución de obras civiles de movimiento de suelo en el marco del desarrollo del Complejo Ambiental Sunchales.
El rubro que más aumentó fue Transporte (3,6%), seguido por Bebidas alcohólicas y tabaco (3,5%) y Restaurantes y hoteles (3,4%). El rubro de Prendas de vestir y calzado mostró una deflación (la caída de los precios) del 0,3% con respecto al mes previo.