Andrés Bernini lanza su nuevo álbum “Insomnes”

El músico y compositor Andrés Bernini anuncia el lanzamiento de su nuevo álbum titulado “Insomnes”, disponible en todas las plataformas digitales a partir del jueves 30 de octubre de 2025.

El disco incluye el reciente single adelanto “Icaros”, presentado semanas atrás, y otras seis canciones más que completan el álbum. En el mismo consolida una nueva etapa en su recorrido artístico, con una propuesta que combina la energía del rock alternativo con la sensibilidad de la canción.

Grabado junto a su banda integrada por Maxi Carena, Fede Perez, José Levrino y Demis Celis, “Insomnes” despliega un sonido orgánico y contemporáneo, con una producción que pone en primer plano la emocionalidad característica de Bernini.

El álbum fue registrado entre Rafaela y el estudio Lucerito Records durante los meses de julio hasta octubre del corriente año, bajo la producción del propio Andrés junto a Demis Celis y Sebastián Lucero, quien además estuvo a cargo de la mezcla y el master final del material.

La grabación cuenta con la participación de:

Andrés Bernini: voz principal, guitarra rítmica y producción

Maximiliano Carena: guitarras eléctricas, arreglos, producción y coros

Demis Celis: bajo, sintetizadores y producción

José Levrino: teclados y coros

Fede Pérez: batería

Sebastián Lucero: guitarras acústicas, producción, mezcla y masterización

“Insomnes” será presentado oficialmente en vivo el sábado 8 de noviembre en La Mula (Rafaela, Santa Fe), en un show que recorrerá las canciones del nuevo disco junto a los trabajos anteriores de Bernini.

📅 Lanzamiento digital: jueves 30 de octubre

📍 Presentación oficial: sábado 8 de noviembre – La Mula, Rafaela (Santa Fe)

🎧 Escuchá “Insomnes”: https://ditto.fm/insomnes

Sobre Andrés Bernini:

Músico compositor independiente, originario de Sunchales y radicado en Rafaela, Santa Fe, Argentina. Su propuesta combina rock alternativo con ADN de canción, explorando un sonido auténtico y emotivo.

Inició su camino solista en marzo de 2021 con el lanzamiento de “La Loba”. Desde entonces, ha construido una identidad musical sólida, atravesada por la búsqueda artística y la sensibilidad. En mayo de 2024 presentó su primer EP, “Breaking Heart Bar”, y en diciembre del mismo año lanzó otro EP “Pacífico - Sesiones WIP”, un proyecto que reúne reversiones en vivo con una producción audiovisual.

En octubre de 2025 ya está disponible su nuevo álbum "Insomnes" que cuenta con el single adelanto "Icaros" y otras seis obras.