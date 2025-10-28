Los Palmeras: Marcos Camino continúa con el grupo y Cacho Deicas actuará como solista

“Yo vi tu corazón” llega a Sunchales
El programa itinerante se presentará el domingo 2 de noviembre, a partir de las 17:00, en Plaza Libertad, con una propuesta artística y comunitaria para todas las edades. ¿Quiénes pueden ser anfitriones?
Tras la firma del acta de disolución de la sociedad, se confirmó que Marcos Camino seguirá usando el nombre Los Palmeras. Por su parte, Rubén “Cacho” Deicas comenzará una nueva etapa bajo su apellido. Ambos mantienen el 50% del nombre y los músicos serán indemnizados.EspectáculosHace 5 horas El Litoral de Santa Fe
La separación de Los Palmeras avanza en buenos términos y con acuerdos legales ya firmados. Según confirmaron fuentes cercanas al grupo, este lunes se rubricó el acta de disolución de la sociedad entre Rubén “Cacho” Deicas y Marcos Camino, los dos fundadores históricos del conjunto santafesino.
El documento establece que ambas partes mantienen el 50% de la titularidad de la marca Los Palmeras, mientras que se inicia el proceso de indemnización del personal vinculado a la SRL, incluyendo músicos, asistentes y técnicos.
Camino continuará al frente de Los Palmeras con la misma formación. Foto: Fernando Nicola
“Estamos en el proceso ya acordado. Se firmó el acta de disolución por las dos partes, y una de las cuestiones más importantes es la indemnización de todo el personal. Hoy están firmando, se presenta ante la Justicia y en tres o cuatro días ya cobran”, confirmaron allegados al entorno de la banda.
En cuanto al futuro artístico, Camino continuará con el grupo bajo el mismo nombre, mientras que Deicas iniciará su carrera solista. “Cacho Deicas ya está publicitando su nuevo proyecto y usando su apellido como nombre artístico, mientras que Marcos sigue con Los Palmeras y la misma formación”, explicaron las mismas fuentes.
Cacho Deicas inicia su carrera solista tras la disolución de la sociedad. Foto: Archivo
El acuerdo legal implica que ambos artistas podrán conservar derechos sobre la marca, aunque sólo uno de ellos —en este caso, Camino— la utilizará activamente. “Los Palmeras siguen siendo 50 y 50, como estaba previsto. Es una cuestión legal, nada más”, señalaron.
La disolución formal de la sociedad se presenta así como el cierre de una etapa de más de cinco décadas de trayectoria compartida. Sin embargo, el fenómeno musical que popularizó temas como Bombón asesino, Olvídala y Soy Sabalero continuará de la mano del histórico acordeonista.
El programa itinerante se presentará el domingo 2 de noviembre, a partir de las 17:00, en Plaza Libertad, con una propuesta artística y comunitaria para todas las edades. ¿Quiénes pueden ser anfitriones?
En el Centro de Cultura Artística "Amigos del Arte" se presentarán las bandas de rock de la región: "El Marqués", "Señor Mono" y "En Víctimas".
Una de las voces más emblemáticas del folclore argentino actuará en el escenario de Amigos del Arte. Una noche cargada de emoción, raíces y música que abraza el alma se concretará el jueves 9 de octubre, a las 20:30.
El domingo 28 de septiembre, a las 20:30, el público podrá disfrutar de dos obras emblemáticas del repertorio coral argentino del siglo XX.
Este jueves, a las 21:00, dará inicio el festival teatral organizado por la cooperativa cultural Maquinarte, con la obra teatral "SospechoS.O.S." en la Casa de la Cultura. La programación con diferentes propuestas teatrales y talleres de capacitación se extenderá hasta el domingo 21 de setiembre.
Dirigida por Jean-Pierre Jeunet, el film se proyectará este jueves 18 de septiembre, a las 20:30, en la sala ubicada en Juan B. Justo y Carlos Pellegrini.
Falleció el domingo 26 de octubre en la localidad de Rafaela, a la edad de 23 años. Sus restos son velados en sala velatoria N° 2 (Perú 249), entre las 22:00 y las 12:00 del lunes 27, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Sunchales, previo oficio religioso en sala. Casa de Duelo: 19 de Octubre 461. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.
Al gobernador santafesino le salió mal, no rompió la polarización y recibió su primer golpe electoral desde que gobierna Santa Fe. El mandatario radical jugó muy fuerte, apostó a su vicegobernadora como cabeza de lista, pero quedó a 22 puntos de La Libertad Avanza (LLA) y diez de Fuerza Patria ¿Y ahora qué?
La resolución del Dr. José Luis Estévez marca el cierre definitivo del caso, confirmando la inexistencia de conducta delictiva y reafirmando los principios de libre ejercicio profesional y derecho al trabajo.
En la noche del lunes 27, en un camino cercano a la intersección de Av. Gral. Paz y Ruta 34, tres personas lo abordaron y le sustrajeron dos celulares, 300.000 pesos y la billetera con documentación.
El Departamento Castellanos se inclinó mayoritariamente por La Libertad Avanza en las legislativas del 26 de octubre, aunque en varias localidades Provincias Unidas o Fuerza Patria consiguieron el primer lugar.