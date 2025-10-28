Los Palmeras: Marcos Camino continúa con el grupo y Cacho Deicas actuará como solista

Tras la firma del acta de disolución de la sociedad, se confirmó que Marcos Camino seguirá usando el nombre Los Palmeras. Por su parte, Rubén “Cacho” Deicas comenzará una nueva etapa bajo su apellido. Ambos mantienen el 50% del nombre y los músicos serán indemnizados.

Hace 5 horas
Los Palmeras 1

La separación de Los Palmeras avanza en buenos términos y con acuerdos legales ya firmados. Según confirmaron fuentes cercanas al grupo, este lunes se rubricó el acta de disolución de la sociedad entre Rubén “Cacho” Deicas y Marcos Camino, los dos fundadores históricos del conjunto santafesino.

El documento establece que ambas partes mantienen el 50% de la titularidad de la marca Los Palmeras, mientras que se inicia el proceso de indemnización del personal vinculado a la SRL, incluyendo músicos, asistentes y técnicos.

Los Palmeras 2Camino continuará al frente de Los Palmeras con la misma formación. Foto: Fernando Nicola  

“Estamos en el proceso ya acordado. Se firmó el acta de disolución por las dos partes, y una de las cuestiones más importantes es la indemnización de todo el personal. Hoy están firmando, se presenta ante la Justicia y en tres o cuatro días ya cobran”, confirmaron allegados al entorno de la banda.

En cuanto al futuro artístico, Camino continuará con el grupo bajo el mismo nombre, mientras que Deicas iniciará su carrera solista. “Cacho Deicas ya está publicitando su nuevo proyecto y usando su apellido como nombre artístico, mientras que Marcos sigue con Los Palmeras y la misma formación”, explicaron las mismas fuentes.

Los Palmeras 3Cacho Deicas inicia su carrera solista tras la disolución de la sociedad. Foto: Archivo

El acuerdo legal implica que ambos artistas podrán conservar derechos sobre la marca, aunque sólo uno de ellos —en este caso, Camino— la utilizará activamente. “Los Palmeras siguen siendo 50 y 50, como estaba previsto. Es una cuestión legal, nada más”, señalaron.

La disolución formal de la sociedad se presenta así como el cierre de una etapa de más de cinco décadas de trayectoria compartida. Sin embargo, el fenómeno musical que popularizó temas como Bombón asesino, Olvídala y Soy Sabalero continuará de la mano del histórico acordeonista.

