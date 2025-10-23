“Yo vi tu corazón” llega a Sunchales

El programa itinerante se presentará el domingo 2 de noviembre, a partir de las 17:00, en Plaza Libertad, con una propuesta artística y comunitaria para todas las edades. ¿Quiénes pueden ser anfitriones?

Hace 2 horas

El programa itinerante “Yo vi tu corazón”, impulsado por el Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe y gestionado por la Municipalidad de Sunchales, a través de la Subsecretaría de Cultura y Educación, propone habitar el espacio público desde el encuentro y la cercanía, llevando a las plazas de la provincia experiencias que combinan juegos, teatro, música y celebración comunitaria.

La invitación está abierta para todas y todos los sunchalenses que quieran sumarse como anfitriones y ser parte de esta jornada especial, que promete transformar la plaza en un escenario de convivencia, arte y afecto compartido.

¿Quiénes pueden ser anfitriones?

Pueden participar profesores de educación física, escritores, artistas visuales, docentes de talleres literarios, de danza, teatro o música, actores, cantantes, bailarines, caminantes, centros de jubilados, jugadores de ajedrez, cocineros, artesanos, maestras, plantadores de árboles, y todo aquel vecino o vecina que desee aportar con su participación y creatividad.

El rol de anfitrión será facilitar y colaborar en el desarrollo de los diferentes ejes que ofrece la propuesta. Si te interesa sumarte, las inscripciones ya están abiertas el teléfono (3493) 541070 (Pablo). 

Es importante destacar que el equipo de anfitriones tendrá una jornada de preparación a desarrollarse:
🗓️ Jueves 30 de octubre
🕕 18:00
📍 Casa de la Cultura (Rotania esq. Pasteur)

Los vecinos que se sumen como anfitriones se les entregará un certificado de participación y un presente como reconocimiento por formar parte de este gran evento. ¡Sumate!

La Bruja Salguero 2

Concierto de La Bruja Salguero en Sunchales

CCA Amigos del Arte
Espectáculos06 de octubre de 2025

Una de las voces más emblemáticas del folclore argentino actuará en el escenario de Amigos del Arte. Una noche cargada de emoción, raíces y música que abraza el alma se concretará el jueves 9 de octubre, a las 20:30.

Sospechosos

Esta noche comienza el II Festival Nacional de Teatro

El Eco de Sunchales
Espectáculos18 de septiembre de 2025

Este jueves, a las 21:00, dará inicio el festival teatral organizado por la cooperativa cultural Maquinarte, con la obra teatral "SospechoS.O.S." en la Casa de la Cultura. La programación con diferentes propuestas teatrales y talleres de capacitación se extenderá hasta el domingo 21 de setiembre.

