“Yo vi tu corazón” llega a Sunchales

El próximo viernes cierra el Ciclo "Amigos de la Música" 2025
En el Centro de Cultura Artística "Amigos del Arte" se presentarán las bandas de rock de la región: "El Marqués", "Señor Mono" y "En Víctimas".
El programa itinerante se presentará el domingo 2 de noviembre, a partir de las 17:00, en Plaza Libertad, con una propuesta artística y comunitaria para todas las edades.
El programa itinerante “Yo vi tu corazón”, impulsado por el Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe y gestionado por la Municipalidad de Sunchales, a través de la Subsecretaría de Cultura y Educación, propone habitar el espacio público desde el encuentro y la cercanía, llevando a las plazas de la provincia experiencias que combinan juegos, teatro, música y celebración comunitaria.
La invitación está abierta para todas y todos los sunchalenses que quieran sumarse como anfitriones y ser parte de esta jornada especial, que promete transformar la plaza en un escenario de convivencia, arte y afecto compartido.
Pueden participar profesores de educación física, escritores, artistas visuales, docentes de talleres literarios, de danza, teatro o música, actores, cantantes, bailarines, caminantes, centros de jubilados, jugadores de ajedrez, cocineros, artesanos, maestras, plantadores de árboles, y todo aquel vecino o vecina que desee aportar con su participación y creatividad.
El rol de anfitrión será facilitar y colaborar en el desarrollo de los diferentes ejes que ofrece la propuesta. Si te interesa sumarte, las inscripciones ya están abiertas el teléfono (3493) 541070 (Pablo).
Es importante destacar que el equipo de anfitriones tendrá una jornada de preparación a desarrollarse:
🗓️ Jueves 30 de octubre
🕕 18:00
📍 Casa de la Cultura (Rotania esq. Pasteur)
Los vecinos que se sumen como anfitriones se les entregará un certificado de participación y un presente como reconocimiento por formar parte de este gran evento. ¡Sumate!
Una de las voces más emblemáticas del folclore argentino actuará en el escenario de Amigos del Arte. Una noche cargada de emoción, raíces y música que abraza el alma se concretará el jueves 9 de octubre, a las 20:30.
El domingo 28 de septiembre, a las 20:30, el público podrá disfrutar de dos obras emblemáticas del repertorio coral argentino del siglo XX.
Este jueves, a las 21:00, dará inicio el festival teatral organizado por la cooperativa cultural Maquinarte, con la obra teatral "SospechoS.O.S." en la Casa de la Cultura. La programación con diferentes propuestas teatrales y talleres de capacitación se extenderá hasta el domingo 21 de setiembre.
Dirigida por Jean-Pierre Jeunet, el film se proyectará este jueves 18 de septiembre, a las 20:30, en la sala ubicada en Juan B. Justo y Carlos Pellegrini.
Organizado por la cooperativa cultural Maquinarte, esta segunda edición se desarrollará entre el jueves 18 y el domingo 21 de setiembre, con la presentación de obras teatrales locales y la presencia de elencos de Ataliva, Ceres, Buenos Aires, Rafaela, Humberto Primero y Santa Fe.
La provincia deben renovar nueve bancas de la Cámara de Diputados de la Nación. Estos comicios incorporan la Boleta Única Papel en todo el territorio argentino, un sistema que los santafesinos conocemos. Todo lo que hay que saber para sufragar el próximo fin de semana.
La decisión fue tomada por el juez Gustavo Bumaguin, ratificando la continuidad de las restricciones impuestas a los imputados. La resolución se dio este martes tras más de dos horas de audiencia en Tribunales de Rafaela.
Noviembre se presenta como el mes con más chances para armar una escapada corta, previa a las vacaciones de verano.
Este miércoles, a las 22:00, en el estadio "Dr. Plácido Tita", el Cañonero enfrenta a la Juve, en un adelantado de la 12º del Clausura. El Bicho Verde juega mañana, a las 20:30, en el estadio German Soltermann.
El ilícito habría ocurrido durante el fin de semana y la importante cantidad de elementos sustraídos totalizan un alto valor económico.