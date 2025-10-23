“Yo vi tu corazón” llega a Sunchales

El programa itinerante “Yo vi tu corazón”, impulsado por el Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe y gestionado por la Municipalidad de Sunchales, a través de la Subsecretaría de Cultura y Educación, propone habitar el espacio público desde el encuentro y la cercanía, llevando a las plazas de la provincia experiencias que combinan juegos, teatro, música y celebración comunitaria.

La invitación está abierta para todas y todos los sunchalenses que quieran sumarse como anfitriones y ser parte de esta jornada especial, que promete transformar la plaza en un escenario de convivencia, arte y afecto compartido.

¿Quiénes pueden ser anfitriones?

Pueden participar profesores de educación física, escritores, artistas visuales, docentes de talleres literarios, de danza, teatro o música, actores, cantantes, bailarines, caminantes, centros de jubilados, jugadores de ajedrez, cocineros, artesanos, maestras, plantadores de árboles, y todo aquel vecino o vecina que desee aportar con su participación y creatividad.

El rol de anfitrión será facilitar y colaborar en el desarrollo de los diferentes ejes que ofrece la propuesta. Si te interesa sumarte, las inscripciones ya están abiertas el teléfono (3493) 541070 (Pablo).

Es importante destacar que el equipo de anfitriones tendrá una jornada de preparación a desarrollarse:

🗓️ Jueves 30 de octubre

🕕 18:00

📍 Casa de la Cultura (Rotania esq. Pasteur)

Los vecinos que se sumen como anfitriones se les entregará un certificado de participación y un presente como reconocimiento por formar parte de este gran evento. ¡Sumate!