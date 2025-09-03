Condenaron a 10 años de prisión a un sujeto que abusó sexualmente de su hija en Humberto Primero

Jorge TribouleySociedadAyer
La institución celebra las Bodas de Oro con un gran evento que se desarrollará el sábado 6 y domingo 7 de septiembre en las instalaciones ubicadas en el km. 275 de la Ruta 34. Acrobacias aéreas, paracaidismo, globo aerostático, exhibición de un avión de la Segunda Guerra Mundial, vuelos de bautismo, aeromodelismo y paramotor / paratrike, se podrán disfrutar entre las 9:00 y las 18:00.
Banco Santa FeEconomíaEl sábado
Con este acuerdo, Banco Santa Fe -junto a las demás entidades financieras del Grupo Petersen- marca un precedente en el sector financiero argentino y se encuentra en el selecto grupo de los primeros bancos del país en establecer un vínculo formal con Sistema B.
Rafaela NoticiasPolicialesEl lunes
El domingo 31 de agosto, en un inmueble de calle Alem, autores desconocidos ingresaron rompiendo una ventana ubicada en el patio trasero de la vivienda. En el interior, lograron sustraer cuatro revólveres.
El Eco de SunchalesGeneralEl lunes
Un reciente cambio en la ley de feriados habilita un nuevo fin de semana largo antes de que termine 2025. La novedad llega amparada por una nueva normativa.
Concejo Municipal de SunchalesCiudadAyer
Se trata del tradicional reconocimiento que inició con el nombre de “Antiguos Pobladores de Sunchales”. Si bien la denominación fue modificada, el objetivo principal y los requisitos para las postulaciones no sufrieron cambios.