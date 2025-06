Campaña antigripal: Desde Salud ponen el foco en la "menor aceptación de la gente a vacunarse desde la pandemia"

Con la llegada de las bajas temperaturas y el incremento de enfermedades respiratorias, desde el Ministerio de Salud de Santa Fe reforzaron el llamado a la población a cumplir con la vacunación antigripal. Hay preocupación ante la merma en el índice de vacunación tras la pandemia de Covid y "la falta de confianza en las vacunas".

La directora de Prevención y Promoción de la Salud, Analía Chumpitaz, advirtió en diálogo con UNO Santa Fe sobre la circulación activa del virus de Gripe A H1N1 y recordó que la vacuna antigripal es fundamental para proteger a los grupos de riesgo. “Son enfermedades de alta incidencia, cuando se producen hay muchísimos casos por lo que no se los estudia nominalmente”, explicó Chumpitaz en relación a las infecciones respiratorias agudas.

Merma en la vacunación desde la pandemia

Chumpitaz alertó sobre un fenómeno preocupante que se observa desde la pandemia de Covid-19: “Se observa acá y en el mundo una disminución de la aceptación de la gente a vacunarse. La gente se vacuna menos en todas las vacunas y esto es un problema grave porque se perdió de alguna manera la confianza en las vacunas, lo que es muy perjudicial. La vacuna no es solo un bien individual, sino un bien colectivo”.

La vacuna antigripal cubre tres cepas diferentes de virus de la gripe: H1N1, AH3N2 y el Influenza B. El virus H1N1, que tuvo su irrupción como pandemia en 2009, hoy es estacional: “Siempre esperamos que llegue todos los años y está incluido dentro de la vacuna”, aseguró.

La campaña de vacunación suele iniciarse en marzo, siguiendo el patrón de circulación del virus en el hemisferio norte. Chumpitaz destacó que “todos los años hay mutaciones en todos los virus respiratorios. Cada cinco o seis años tienen grandes mutaciones y mucho más grandes cada 50 años aproximadamente”.

En cuanto a la situación epidemiológica actual, precisó: “Hasta el momento lo que circula en Santa Fe es Gripe A H1N1 y virus sincicial respiratorio, que es el que produce las bronquiolitis en los más chicos”.

Grupos objetivo en la vacunación antigripal

Uno de los grupos prioritarios para la vacunación son las mujeres embarazadas. “Insistimos en que concurran a sus médicos de cabecera, porque hasta la semana 36 de embarazo pueden colocarse la vacuna que evita que sus hijos puedan contraer esta infección cuando son muy chicos, con una bronquiolitis que puede ser de gravedad”, remarcó.

También enfatizó que el virus de la gripe afecta con mayor severidad a adultos mayores y niños pequeños, además de personas con enfermedades crónicas: “Cada virus tiene sus características clínicas, el virus de la Gripe es muy importante tenerlo en cuenta sobre todo porque hay una vacuna y porque en su gravedad afecta mucho más a mayores de 65 años y a niños menores de dos años, que son los grupos objetivo para vacunar, como así también aquellos que tienen comorbilidades”.

Prevención

Finalmente, llamó a no descuidar las medidas preventivas no farmacológicas que cobraron relevancia durante la pandemia: “Hay que hacer hincapié en las medidas de prevención como el lavado de manos y la ventilación de los espacios, que es muy importante para disminuir la posibilidad de contagiar con las gotitas suspendidas que portan virus. No importa que haga frío, hay que permitir que el aire circule”.

Y recordó la importancia del aislamiento social en caso de presentar síntomas: “Se tiene que tener en cuenta el aislamiento en el sentido de no acudir a mi trabajo, a la escuela, etc., porque puedo contagiar”.