Annobón debe su nombre al portugués “Ano Bom” que significa “Año Bueno“, porque fue “descubierta” un 1 de enero. Es una isla ubicada en el Golfo de Guinea (al sur del archipiélago de Santo Tomé y Príncipe, a unos 335 kilómetros de la costa de Gabón, en África) con una población que debería ser de 11 mil personas, de acuerdo a todos los nacidos que están con vida, pero que en realidad se redujo a 5 mil por las difíciles condiciones de vida.

Si bien se autoconsideran una “República” desde 2022, hoy sigue siendo una de las 8 provincias de Guinea Ecuatorial. Los esfuerzos por independizarse de ese país no se pudieron concretar aún, como tampoco lograron alejarse del fantasma de la represión de la dictadura que gobierna a aquel país desde 1979. En ese intento de romper lazos con aquella nación africana, las autoridades locales de la isla han lanzado una campaña de concientización a nivel mundial pero con eje especial en la Argentina.

¿Por qué? Por una cuestión de historia: esa pequeña isla volcánica -de apenas 17 kilómetros cuadrados- formó parte del Virreinato del Río de la Plata. “Somos hermanos, fuimos parte del mismo territorio, y hoy volvemos a pedir auxilio a la Argentina, nuestro país hermano”, dijo Orlando Cartagena Lagar, el primer ministro de la isla que está exiliado en España y que realizó una visita a Buenos Aires, a 8 mil kilómetros de su tierra y a 500 kilómetros de Guinea Ecuatorial.

Cuando sus dichos sobre la hermandad que une a Annobón con Argentina se hicieron públicos, se generó una enorme confusión porque muchos entendieron que Lagar estaba pidiendo que su isla pase a integrar el territorio argentino como “Estado Asociado” (algo similar a lo que ocurre con Puerto Rico y EE.UU.). Y a partir de allí comenzaron todo tipo de especulaciones y análisis.

Por ejemplo, se llegó a señalar que de concretarse semejante iniciativa, Argentina sumaría una impensada presencia territorial en África, logrando así un perfil tricontinental, junto a América del Sur y la Antártida. Pero los dichos del primer ministro no habían ido en ese sentido, sino más bien eran un pedido de ayuda. Aunque sus palabras pueden generar aún algunas confusiones: “No pedimos ser anexados. Pedimos el apoyo político de Argentina y querríamos ser parte de ese país, pero no pensado como anexado. Puede ser un ‘Estado asociado’, puede ser un estatus de ‘provincia’. Están en estudio los proyectos que presentamos, aunque pedimos apoyo y visibilidad”.

Lagar viajó especialmente a Buenos Aires -donde se reunió con diputados y referentes de Derechos Humanos- para denunciar la “brutal” represión del régimen de Teodoro Obiang, el presidente dictatorial de Guinea Ecuatorial, a quien acusa de todo tipo de atrocidades contra la población de esa isla. En ese plano, reclamó ayuda humanitaria y diplomática urgente.

El primer ministro lidera un movimiento de liberación -“Ambo Legadu”- que proclamó unilateralmente la independencia de Annobón en 2022. Las consecuencias represivas de parte del régimen continental se hicieron sentir a tal punto que le cortaron todas las comunicaciones y los servicios de Internet que le permitían a ese territorio conectarse con el Mundo. Así potenció su aislamiento.

El propio Lagar afirmó: “El dictador nos está matando lentamente de hambre y contaminando nuestras tierras”, pero la comunidad internacional, hasta ahora, guarda silencio frente a las denuncias presentadas por Annobón ante la ONU, organismo que tiene en sus manos un informe que describe a la isla como un “vertedero de residuos tóxicos“. Frente a este sombrío panorama, fue que hace poco más de 2 años decidieron declarar -de forma unilateral- la independencia de Annobón, bajo la bandera de ese movimiento de liberación llamado “Ambo Legadu”.

Para fundamentar el pedido de auxilio en Buenos Aires, Lagar también apeló a la relación entre Annobón y la Argentina en la historia y se refirió a cuando ese peñasco fue parte -en medio de las disputas coloniales entre portugueses y españoles- del Virreinato del Río de la Plata. Eso fue así hasta finales del siglo XVIII, cuando España decidió separarla de sus dominios en América del Sur. Ese Virreinato, creado en 1776, originalmente estaba conformado por las gobernaciones de Buenos Aires, Paraguay, Tucumán y Santa Cruz de la Sierra, el corregimiento de Cuyo y los corregimientos de la provincia de Charcas. Y, en 1777, se incorporaron las islas africanas de Fernando Poo, hoy Bioko, y Annobón, en la actual República Guinea Ecuatorial, cedidas por Portugal a España.

El territorio había permanecido bajo dominio portugués desde 1471, hasta que finalmente Fernão do Pó se las cedió a España, en negociaciones en las que se intercambiaron tierras de África y América del Sur, que culminaron con la firma del “Tratado de San Idelfonso” y el “Tratado del Pardo”. En la historia, ha habido conflictos entre la pequeña población de Annobón y la administración central de Guinea Ecuatorial, dominada por las etnias Fang y por los Bubi en otra isla, Bioko.

Vale decir que más allá de sus bellezas paisajísticas y su ubicación geoestratégica clave en el corazón del Golfo de Guinea, la isla es muy rica en recursos naturales, incluyendo la pesca de atún de alta calidad, además de potenciales reservas de petróleo y minerales. Y su posicionamiento territorial la sitúan en una de las rutas marítimas más importantes del mundo.

Pero las condiciones de vida actuales son desesperantes. El propio primer ministro en el exilio contó que se salvó de 2 epidemias que arrasaron a la isla (en las que perdió a su padre, su hermano y muchos de sus amigos), pero que tuvo que huir cuando los militares enviados por el dictador Obiang llegaron allí para adueñarse de los pocos recursos de la población y explotar sexualmente a las niñas y mujeres.

Lo cierto es que, de haber existido el pretendido de anexión, la Argentina se habría visto obligada a rechazarlo porque eso implicaría una enorme contradicción diplomática y de relaciones internacionales, ya que significaría un apoyo a la “autodeterminación de los pueblos” y el abandono a una histórica posición al principio de “unidad territorial”, ejes centrales del reclamo por la soberanía sobre las Islas Malvinas contra la ilegal ocupación del Reino Unido.

Es más, no sólo podría llegar a generarle un conflicto con la propia Guinea Ecuatorial sino también con todo el bloque de la Unión Africana que históricamente ha apoyado -ante la ONU- la demanda argentina sobre las islas del Atlántico Sur contra la intransigencia británica. Reconocer a Annobón como “Estado Asociado” podría ser interpretado por Londres como un argumento en contra de la causa argentina.

Según Orlando Cartagena Lagar, el premier de la isla: “nuestro pueblo es el pueblo olvidado (…) Estamos hablando de una isla donde no hay luz, no hay agua potable, y donde la educación y la sanidad prácticamente no existen”.

Cartagena Lagar, el primer ministro de Annobón, le contó a diputados argentinos sobre la situación en la isla.

“Queremos salvarnos de nuestra situación actual, y queremos el reconocimiento de nuestra independencia. El pueblo argentino nos ha entendido y tenemos confianza en ellos. Hemos hablado con legisladores y senadores, con estudiantes y con otros colectivos”, precisó Lagar.

Y continuó: “No pedimos ser anexados. Pedimos el apoyo político de Argentina y querríamos ser parte de ese país, pero no pensado como anexado. Puede ser un Estado asociado, puede ser un estatus de provincia. Están en estudio los proyectos que presentamos, aunque pedimos apoyo y visibilidad. Con el gobierno argentino en sí no hablamos, pero sí con sectores legislativos“. Y concluyó: “A Javier Milei le digo que preste atención al pueblo de Annobón, que le pide ayuda porque estamos siendo esclavizados en el siglo XXI. Le pedimos que nos tienda la mano”.

Por ahora, el gobierno argentino no confirmó cuál es su postura, aunque la visita de la delegación annobonesa a Buenos Aires, con reuniones con diputados, senadores y representantes de derechos humanos, hace pensar que la propuesta no pasará desapercibida. Como tampoco la sorpresa que despertó el pedido de esta isla africana que quiere recuperar los lazos de hermandad con la Argentina.