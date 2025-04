LRF: Libertad no pudo sumar en barrio Barranquitas

TODO EL PROGRAMA DE PARTIDOS

Miércoles 23/04

9 de Julio 5 - Peñarol 0

Jueves 24/04

Unión 4 - Ben Hur 0

Dep. Josefina 0 - Atlético de Rafaela 3

Ferrocarril del Estado 2 – Argentino Quilmes 1

Atlético María Juana 3 – Deportivo Aldao 3

Viernes 25/04

Florida de Clucellas 1 vs Sportivo Roca 5

Domingo 27/04

Argentino de Vila 1 vs Juventud de Rafaela 3

Deportivo Tacural 3 vs Brown de San Vicente 2

Sportivo Norte 1 vs Libertad de Sunchales 0

LA PRÓXIMA FECHA (7°)