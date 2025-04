LRF: Anoche ganó Unión y Libertad juega este viernes

En la noche de este jueves 3 se puso en marcha la cuarta fecha del torneo Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol con la disputa de tres encuentros.

El triunfo de Unión le permite prenderse en la pelea. Inclusive, aprovechó la caída de Sp. Ben Hur en María Juana para quedar a sólo 2 unidades de la punta de la tabla.

En María Juana, Atlético superó 3-1 a Ben Hur quedándose así con el invicto que sostenía la BH, que llegaba como único puntero al comienzo de este nuevo capítulo.

En barrio Italia, en el estadio Agustin Giuliani, Argentino Quilmes terminó dividiendo puntos con el Deportivo Aldao.

Libertad juega hoy

Desde las 19:00 en Reserva y 20:30 en Primera, Libertad enfrentará a 9 de Julio en Rafaela en calle Ayacucho.

TODO EL PROGRAMA DE LA FECHA

Jueves 03/04

Unión de Sunchales 1 vs. Atlético de Rafaela 0

Atlético María Juana 3 vs. Ben Hur 1

Argentino Quilmes 1 vs. Deportivo Aldao 1

Viernes 04/04

20.30: 9 de Julio vs. Deportivo Libertad (Leandro Aragno)

Domingo 06/04

14.00: Ferrocarril del Estado vs Peñarol y Sportivo Norte vs Atlético Juventud.

16.00: Deportivo Tacural vs Sportivo Roca; Argentino de Vila vs Florida de Clucellas; Deportivo Josefina vs Brown de San Vicente.