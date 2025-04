Andrea Ochat: "Conozco en profundidad la identidad de Sunchales y la región"

El domingo 13 de abril, los santafesinos irán por primera vez en el año a las urnas en un cronograma 2025 que contempla 3 elecciones: 2 provinciales y una nacional. En Sunchales, en estos primeros comicios, los ciudadanos habilitados elegirán convencionales constituyentes y dirimirán las primarias de concejales.

Con respecto a los convencionales constituyentes que tendrán la tarea de reformar la Constitución provincial, se elegirán 69 convencionales. De ese total, 50 serán elegidos por distrito único y los 19 restantes representan a cada uno de los departamentos.

Para representar al departamento Castellanos se presentan 7 listas y una de las nóminas es encabezada por la actual secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Sunchales, Andrea Ochat, que se postula a candidata a Convencional Constituyente por Unidos para Cambiar Santa Fe, la coalición gobernante de la provincia que lidera el gobernador Maximiliano Pullaro.

Estos son algunos de los fragmentos de la entrevista que mantuvo Andrea Ochat con El Eco de Sunchales:

-La lógica hubiera indicado que un rafaelino fuera el candidato de Unidos en el Departamento Castellanos, por ser la ciudad con mayor denisidad demográfica de la región. ¿Qué considerás que tuvieron en cuenta para que Andrea Ochat sea la candidata?

- Yo creo que es un reconocimiento no solo a mi persona y a mi trabajo, sino también al espacio de "Ahora Sunchales", que ha venido desarrollándose y creciendo a través de las propuestas. También el resultado en las últimas elecciones, la cantidad de votos que sacó Pablo Pinotti y el partido, es una cuestión importante para tener en cuenta a la hora de pensar en las representatividades.

-¿Qué sensación les dejó la sorpresiva visita del gobernador Maximiliano Pullaro en la segunda noche del carnaval, incluso sin informar de su presencia a otros partidos locales que jugarán en la interna de Unidos? Pareció que el respaldo del gobernador se lo lleva Andrea Ochat y Ahora Sunchales.

-La verdad que el respaldo del gobernador a través de este gesto y de otros es muy importante. No es menor que él haya estado en la noche de los carnavales, toda una apuesta desde el aspecto cultural para la Municipalidad de Sunchales. Puede ser que su decisión generó ciertos enojos. Pero cuando estás en la política, entendés que son decisiones de quien tiene la posibilidad de tomarlas y eso es inobjetable. Esta vez me tocó a mí y si no me hubiese tocado hubiera entendido la situación. La verdad que lo valioso es que haya tomado la decisión de venir a Sunchales y acompañar el carnaval.

-¿Vos te sentís preparada para trabajar en la reforma constitucional en caso de que seas electa convencional?

-Sí, porque entiendo que tengo ese pulso de la comunidad sunchalense y que este vínculo ha crecido hacia la región. Conozco profundamente la identidad de Sunchales y de su zona. Cuando el concejal rafaelino Lisandro Mársico que se presenta por fuera de Unidos expresa que está preparado para esta misión porque es profesor de Derecho Constitucional, desde esa postura, se necesitarían 69 constitucionalistas para reformar la Constitución. Y no es así. Esto es una tarea que se le encarga a los representantes elegidos por la ciudadanía. Es en quien la ciudadanía confía para llevar esa voz. En mi caso, la del departamento Castellanos. Si soy electa, no voy a estar sola, en el sentido de que dentro de los convencionales electos están todos los representantes del grupo de Unidos, más los representantes de los diferentes sectores y es ahí donde se construye la propuesta. Después, obviamente, que hay personas capacitadas, que son los constitucionalistas, la gente que maneja la cosa fina del texto de la Constitución.

-Uno de los puntos que me parecía importante es el que dice: "Establecer que todas las poblaciones se organicen como municipios" ¿Vos podés explicarme un poco eso? ¿Todas van a tener Concejo municipal si se aprueba?

-Todas van a tener el rango de municipios, pero con diferentes categorías. Hay ciudades grandes que son de primera categoría, en este caso Sunchales es de segunda categoría por la cantidad de habitantes y la complejidad. La idea es llevarlos a todos al rango de municipios, sobre todo por esta cuestión del período de los cuatro años de los presidentes comunales para adelante su gestión (actualmente son 2 años). Sobre todo porque uno de los problemas que manifiestan tanto los residentes comunales como la misma población es que no se alcanza a poner en marcha una Comuna que ya hay que ir nuevamente a elecciones. Y eso genera, obviamente una complejidad enorme a la hora de gestionar en tan poco tiempo. Pero no tendrían Concejos municipales, eso queda reservado para ciudades con una cantidad de habitantes determinada.

-Con respecto a las reformas políticas, estaba viendo la vigencia de Ficha Limpia. ¿Algunos de esos cambios que quieras destacar?

-Que se ponga en discusión el tema de los fueros que tienen hoy los legisladores. Responde a algo que viene desde hace mucho tiempo, donde se buscaba garantizar que los legisladores no fuesen molestados, ni atacados, ni siquiera investigados para poder cumplir con su función sin inconvenientes. Y la verdad que hoy, llevado a toda la complejidad de las problemáticas actuales y la realidad de la política, no es una medida que sume a una política transparente ¿Porqué los legisladores pueden tener esta posibilidad de no ser ni juzgados ni investigados cuando el resto de la población si?. Debería ser al revés. Debemos ser los políticos los primeros en ponernos a disposición de la justicia y no marcar esa diferencia con el resto.

-En caso de ser elegida, ¿tomarías licencia por tu trabajo en la Municipalidad de Sunchales?

-La verdad que todavía no tenemos bien en claro cómo se va a manejar esta cuestión. Sabemos que va a ser parecido al funcionamiento de una legislatura y que en 40 días se tiene que resolver, pudiéndose extender 20 días más si es necesario. Está confirmado desde el bloque de Unidos, que no vamos a cobrar dos sueldos. Pero todo lo demás lo vamos a ir viendo en función de cómo se desarrolle la situación, de la cantidad de tiempo que va a demandar. Lo iré evaluando y si es necesario lo tomaré, analizando los beneficios o perjuicios que pueda traerle a la comunidad a la que yo represento.