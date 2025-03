Este domingo 16 de marzo se completará la 1ª fecha del Apertura de la Liga Rafaelina de Fútbol con varios partidos en la región.

Desde las 15:30 -Reserva a las 14:00 -, Deportivo Tacural será anfitrión de Sportivo Norte.

A partir de las 16:00 –Reserva a las 14:30-, en Presidente Roca, el local hará su histórico debut en la categoría enfrentando a Peñarol. En el mismo horario, Florida de Clucellas recibirá a Unión de Sunchales y Atlético Juventud se enfrentará a Atlético María Juana en la cancha de Deportivo Susana.

Por último, a las 17:00 -Reserva a las 15:30-, Deportivo Libertad de Sunchales jugará de local frente a Argentino Quilmes.

El inicio de la fecha

El pasado jueves por la noche dio inicio la fecha inaugural del Torneo Apertura 2025 de 1° División y Reserva que organiza la Liga Rafaelina de Fútbol.

En barrio Parque Ilolay de nuestra ciudad, en la Cancha Auxiliar N° 3, Ben Hur y Dep. Aldao animaron un interesante partido y el triunfo quedó en poder del dueño de casa por 4 a 1.

El sábado se jugaron otros tres adelantados:

Atlético de Rafaela 0 vs. Ferrocarril del Estado 2;

Brown de San Vicente 3 vs. 9 de Julio 4;

Argentino Vila 2 vs. Dep. Josefina 1.