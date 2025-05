LRF: Unión sumó un punto ante Peñarol mientras Libertad no pudo con Josefina

Este domingo se completó la séptima fecha del torneo Apertura de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol

Todos los resultados de la fecha, las posiciones y lo que se viene:

MIÉRCOLES 30/04

Deportivo Aldao 2 vs. 9 de Julio 0

Sportivo Roca 1 vs. Ferrocarril del Estado 1

VIERNES 2/5

Ben Hur 1 vs. Sportivo Norte 2

Juventud de Rafaela 1 vs. Deportivo Tacural 1

Brown de San Vicente 4 vs. Florida De Clucellas 2

Peñarol 0 vs. Unión de Sunchales 0

DOMINGO 4/5

Atlético de Rafaela 2 vs. Argentino de Vila 2

Argentino Quilmes 2 vs. Atlético María Juana 0

Libertad de Sunchales 0 vs. Deportivo Josefina 1 (48' ST: Lautaro Mendoza)

LAS POSICIONES: Sportivo Norte 16 puntos; 9 de Julio 15; Sp. Roca 14; Deportivo Tacural 13; Atlético de Rafaela 13; Unión 12; Ferrocarril del Estado 11; Deportivo Aldao 9; Ben Hur 9; Brown de San Vicente 9; Libertad 8; Atlético María Juana 8; Argentino de Vila 8; Argentino Quilmes 7; Florida de Clucellas 6; Deportivo Josefina 6; Peñarol 5; Atlético Juventud 4.

LA PRÓXIMA FECHA (8°)