A continuación, el comunicado enviado por Docentes Santafesinos:

"AL FINAL, SE TRATA DE QUE TODOS REMEMOS EN LA MISMA DIRECCIÓN"

"Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a los medios de comunicación por la cobertura y el acompañamiento brindado en relación con la situación de la Escuela Secundaria Orientada N° 709 de Sunchales, Santa Fe. En un contexto donde visibilizar la realidad que vivimos es fundamental, fueron los únicos que dieron voz a nuestra comunidad educativa, algo que valoramos profundamente. Gracias a su labor, logramos que nuestra situación fuera escuchada, lo que permitió un acercamiento de las autoridades al establecimiento con una rapidez sin precedentes.

Aprovechamos esta oportunidad para solicitar formalmente el documento del análisis técnico sobre las condiciones edilicias de la escuela, con las firmas de los arquitectos y profesionales que participaron en la evaluación. Contar con esta información sería un paso fundamental para brindar más tranquilidad a toda la comunidad de Sunchales y conocer con claridad la situación estructural del edificio.

También queremos aclarar algunas afirmaciones que han circulado y que consideramos necesario contextualizar:

• Recreos en la vereda: Esta no es una cuestión atribuible exclusivamente a los docentes, sino una realidad ampliamente conocida en la comunidad de Sunchales. Cualquier persona que pregunte a los estudiantes, vecinos o quienes han participado en actividades en el Liceo podrá confirmar que esta situación ha sido recurrente. No se trata de una exageración ni de una versión parcial, sino de un problema sostenido en el tiempo.

• Acciones legales: Nos preguntamos a quiénes estarían dirigidas estas acciones y con qué finalidad. Desde nuestra parte, siempre hemos actuado con la intención de mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje. Creemos que el foco debe estar en encontrar soluciones concretas, en lugar de generar un clima de tensión y amedrentamiento que no contribuye a resolver la problemática.

• Autonomía de nuestro reclamo: Queremos dejar en claro que nuestra preocupación no responde a intenciones políticas ni partidarias. No pertenecemos a ningún sector ni nos moviliza otra causa que no sea el bienestar de nuestra comunidad educativa. Lamentablemente, esta problemática ha trascendido diferentes gestiones, y lo que buscamos es evitar que la responsabilidad siga diluyéndose sin respuestas concretas. Más que debatir si esto es una cuestión política o una campaña de desinformación, consideramos que la verdadera preocupación debería ser la misma para todos: garantizar condiciones dignas para estudiantes y docentes.

• Mudanza repentina: Nos resulta difícil comprender cómo, después de tantos años de pedidos y reclamos, ahora se proponga una reubicación de manera tan apresurada. Si esta posibilidad existía, ¿Por qué no se consideró antes? Entendemos que las autoridades actuales han asumido recientemente sus funciones, pero eso no cambia el hecho de que la situación edilicia de la escuela es un problema de larga data que requiere una respuesta urgente y sostenible en el tiempo. Queremos expresar nuestra esperanza en la mudanza, pero hasta no ver hechos concretos, nos mantendremos alertas y en lucha. No volveremos al silencio que hemos guardado por tanto tiempo y pedimos encarecidamente a los medios de comunicación y a la comunidad que nos sigan acompañando.

• Falta de mantenimiento: Si como reconocen las autoridades locales, durante los últimos años no hubo un mantenimiento adecuado, consideramos necesario conocer las razones de esta inacción y, sobre todo, qué medidas se implementarán ahora para revertir esta situación. ¿Qué garantiza que no peligre la integridad física de estudiantes y docentes si deben realizarse tareas de impermeabilización, drenaje del sótano y apuntalamiento con estructuras de hierro?

Reiteramos nuestro agradecimiento a los medios de comunicación y a la sociedad por su compromiso con la verdad y con nuestra comunidad educativa. Seguiremos alzando la voz, no como acto de confrontación, sino por la firme convicción de que garantizar condiciones dignas de estudio y trabajo es un derecho que no puede seguir postergándose.

No dejaremos de dar clases a nuestros alumnos para reclamar, ni tomaremos medidas que perjudiquen la educación. Sin embargo, no dejaremos de hacer oír nuestra voz, porque luchar por la educación también es educar".

Docentes santafesinos