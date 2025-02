La Mesa de Enlace le pidió a Caputo bajar más las retenciones, mejorar las rutas y que no cierren el INTA

La Mesa de Enlace había pedido el mes pasado una reunión urgente con el ministro de Economía, Luis Caputo, para reclamar la eliminación inmediata de las retenciones porque los apremiaban la incipiente sequía y los bajos precios internacionales de los granos.

El funcionario logró postergar la cumbre para este 6 de febrero, pero en el medio les anunció rápidamente una baja temporaria de los derechos de exportación, en parte presionado por la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que días atrás en Buenos Aires transmitió preocupación por la acumulación de reservas en el Banco Central.

Se supone que si descienden los impuestos y los productores agrarios liquidan la próxima cosecha en el segundo trimestre del año, habrá dólares para recuperar esas reservas y al final del día pagar la deuda con el Fondo.

Finalmente este jueves 6 llegó el día del encuentro, luego de que la zona agrícola se beneficiara por las lluvias y se recuperaran las cotizaciones de los cultivos. Entonces hubo amor entre un gobierno que le da prioridad al campo -en lugar de bajar tributos como el IVA-, y un campo que apoya y agradece a una gestión que le recorta gravámenes. Sin embargo, también ha habido reproches.

La voz cantante fueron quienes representan a los medianos y pequeños productores que tienen menos espalda para afrontar un escenario económico donde nadie lo dice pero el tipo de cambio los afecta. La Argentina tiene la segunda moneda más sobrevaluada del mundo y eso encarece la producción de cualquier bien y servicio, incluidos los agropecuarios.

La presidenta de la Federación Agraria, Andrea Sarnari, encabezó el reclamo de las pymes del sector: “Dejamos sobre la mesa la preocupación del momento que estamos pasando los productores, la situación crítica. Le planteamos la necesidad de que la baja de retenciones siga el camino de la baja y no termine el 30 de junio. Que haya previsibilidad, sobre todo pensando que en junio vamos a estar implantando el trigo, para que el productor triguero pueda cultivar sabiendo cuáles van a ser las retenciones”. Pero no se quedaron sólo hablando de retenciones y el ministro les ratificó que no sólo las irá disminuyendo cuando la situación fiscal lo permita sino que después vendrá la rebaja del tributo a las transferencias financieras.

“Trabajamos también sobre la necesidad del alivio fiscal en general, más allá de las retenciones y que afectan a otras producciones, que no todo es soja, trigo, maíz”, continuó Sarnari. “En la Argentina tenemos muchas producciones y hay que estar atento a cada una de ellas”, agregó.

La falta de inversión del Gobierno en rutas no quedó afuera del temario. “Le dejamos también la preocupación sobre la falta de infraestructura y la necesidad de que trabajemos en mejorar las rutas, los accesos a los puertos. Ahí la respuesta fue que están trabajando con cada uno de los gobiernos de las provincias para avanzar en las obras de infraestructura.”

Otro asunto debatido fue la lista de más de 50 organismos que la motosierra del presidente Javier Milei planea eliminar o fusiones. Sonaba el nombre del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que asiste a los productores.

“Hicimos el planteo de la preocupación que tenemos por los rumores que existen”, contó la jefa de Federación Agraria. “La respuesta de parte de ellos fue que están pensando en alguna reestructuración que tenga que ver con la eficiencia del organismo, pero en ningún momento pusieron en discusión ni en cuestionamiento ni el INTA, ni el Senasa (Servicio Nacional de Seguridad Agroalimentaria)”, explicó Sarnari.

Además participaron de la reunión los presidentes de las otras entidades de la Mesa de Enlace, Nicolás Pino (Sociedad Rural), Carlos Castagnani (Confederaciones Rurales, CRA) y Lucas Magnano (Confederación Intercooperativa Agropecuaria, Coninagro). Del lado gubernamental estuvieron Caputo, el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, y el jefe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, que esta semana le recomendó al Consejo Agroindustrial Argentino que liquiden la cosecha y con los pesos hagan “carry trade”, lo que popularmente se conoce como “bicicleta financiera”: apostar a la tasa de interés en moneda nacional para ganar dinero mientras esperan una mayor rebaja de retenciones en algún momento a futuro, a partir del segundo semestre o más adelante.