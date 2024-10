El ministro de Educación provincial, José Goity, indicó que el concurso de ingreso o titularizaciones a la docencia de los niveles Inicial, Primario y Especial (IPE) "no puede ser una cuestión totalmente burocrática". Si bien llevó tranquilidad en cuanto a que se avanzará con el proceso, también confirmó que este año ya no se llegan con los tiempos. Las declaraciones fueron este jueves por la tarde, en el marco del anuncio de creación de un nuevo jardín de infantes para la ciudad de Recreo, comenzando con la construcción del edificio.

"El concurso es una situación de regularización que tiene que tener como objetivo una política educativa basada en los aprendizajes. No puede ser una cuestión totalmente burocrática. Es decir, no puede ser que uno apreta F1 y sale un concurso, sale una titularización y sale un traslado", justificó el ministro al ser consultado por uno de los reclamos que viene haciendo el gremio Amsafe, junto con los traslados docentes.

Esos dos reclamos motivaron la recolección de firmas y entregas de petitorios en cada delegación regional, y además formaron parte de los reclamos realizados durante la concentración del miércoles pasado frente a la sede de la Regional IV, junto al pedido de que la paritaria no se cierre por decreto y se convoque a una reunión para discutir una nueva propuesta salarial.

"No digo que esté bien o mal (como se venía haciendo el concurso), pero se hace muy difícil que funcione un sistema educativo de esa manera. Entonces, es momento de parar la pelota, como lo hicimos en un montón de cuestiones que no estaban bien y no eran correctas", continuó Goity, durante la conferencia de prensa realizada en el 5to piso del Centro Cívico.

A diferencia de los concursos de ascenso, las titularizaciones "se vienen realizando de manera ininterrumpida todos los años desde el 2008", dijeron los dirigentes gremiales en la movilización. También aportaron que, por este procedimiento, entre 1.200 y 1.300 maestros se titularizan anualmente, logrando su estabilidad laboral, y que ahora perderían "un derecho adquirido" en el marco de lo que son las condiciones de trabajo.

No obstante, el ministro llevó tranquilidad por cuanto los traslados y titularizaciones "se van a sostener". "Eso quiero que quede muy claro", indicó. Pero aclaró que "los vamos a hacer conforme a una planificación, a las necesidades que tiene el sistema educativo y que también tienen los docentes".

Ante una consulta, contestó que este año ya no se llega con los tiempos. "Estamos prácticamente pisando noviembre; es algo lógico y razonable y no estamos hablando de nada que afecte al sistema en su funcionamiento", aseguró.

Asimismo, adujo que hay cuestiones que están en discusión y que tienen que ser ponderadas y consideradas. "Son en torno a las reformas curriculares sobre las cuales ya el gobierno anterior avanzó y que a nosotros nos va a tocar implementar. Eso hay que charlarlo y hay que discutirlo. Y también algunas otras cuestiones que estamos pronto a anunciar y que van a tener algún impacto en lo que implica traslados y titularizaciones", dijo el funcionario, sin precisar detalles.

Paritaria, cierre y respeto

Consultado, por otra parte, si la paritaria ya se cerró y el aumento se otorgará por decreto -como se viene anunciando pero que hasta acá no se firmó-, el ministro consideró que "es una paritaria que ya tiene un nivel de acuerdo importante" y que si bien "le falta la formalidad para ser cerrada, no va a tener una nueva oferta".

"Ustedes saben muy bien que los trabajadores estatales ya han aceptado, el sector privado de educación también", dijo. Y habló de "respeto" hacia ellos y hacia que "siempre hemos sido muy claros en cuanto a cuál es el tenor y qué es lo que podemos ofrecer".

Por otra parte, indicó que "siempre la prioridad es que los docentes puedan cobrar sus actualizaciones mensuales, como viene pasando de enero hasta la fecha. Sabemos que tenemos que defender el salario y ganarle a la inflación, o por lo menos estar ahí".