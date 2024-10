Estos son algunos de los conceptos vertidos por la concejal Carolina Giusti en la entrevista brindada por El Eco de Sunchales:

Actualización de tributos municipales

"Siempre le solicitamos a los funcionarios del Departamento Ejecutivo de esta gestión y de la anterior también, que nos envíen la estructura de costos de los servicios públicos y hasta ahora no la pudimos conocer. Nuestro bloque quiere saber cuanto le cuesta realmente al Municipio prestar esos servicios. La ordenanza de actualización de la Unidad de Cuenta Municipal (UCM) se basa en 3 variables: porcentajes de incrementos de sueldos, combustibles e IPC, pero no alcanza si uno quiere hacer una evaluación más profunda. Recordemos que las tasas municipales, técnicamente, corresponde a una contraprestación que pagan los contribuyentes por una prestación del servicio. Lo que no sabemos los concejales es si el vecino está pagando un monto desajustado al verdadero costo de los servicios. También considero que estamos actualizando la UCM con una ordenanza que ya tiene sus años y debemos ir a una reglamentación superadora".

Contribución de mejoras en el recambio de luminarias LED

"El bloque de Juntos por el Cambio Sunchales aprobó la iniciativa del Departamento Ejecutivo para que en los sectores donde se produzca el recambio de luminarias LED, los vecinos hagan un aporte por contribución de mejoras ya que el aporte no reintegrable de la provincia que supera los 400 millones de pesos no alcanza para el recambio en toda la ciudad que no solo incluye la luminaria sino también obras de infraestructuras. Y tenemos que avanzar en ese sentido para dar ese salto de calidad y dejar atrás una ciudad oscura que en algunos sectores implican un riesgo".

Auditoría SunchaLote

"No me sorprende los hallazgos del informe porque ya lo veíamos viendo, incluso en las auditorías externas que se hicieron de la administración municipal del 2017 al 2022. Hasta podría asegurar que una es consecuencia de la otra. Pero te diría que ni hacía falta una auditoría para comprobar las desprolijidades administrativas. Solo hay que preguntarle a los proveedores que interactuaban con la gestión Toselli o a los vecinos que pagaron obras por contribución de mejoras y nunca se las hicieron. Con respecto a la presentación del informe en el Ministerio Público de la Acusación, 5 concejales acompañamos al Ejecutivo para descartar que no hubo una conducta de ex funcionarios que se encuadren en un delito de tipo penal".

Relación con el intendente Pablo Pinotti

"Tenemos una buena relación. Con el Intendente tengo la oportunidad de dialogar, de plantearle mi postura y transmitirle que más allá de las cuestiones políticas, todas mis acciones en el Concejo están destinadas a brindar una solución o una mejora en la comunidad".

La posición de Juntos por el Cambio Sunchales

"Es un momento político complejo, sobre todo a nivel nacional donde se observa una continua fractura de lo que fue en su momento Juntos por el Cambio. Y ahi todos nos estamos tratando de acomodar. A nivel provincial estamos conformando la coalición Unidos y en el orden local no podemos encasillarnos en un solo partido porque tenemos una conformación bastante heterogénea. Van a ser tiempos duros y de incertidumbre hasta las elecciones 2025. Cuando se arman estos grandes frentes como Unidos, todos aspiramos a que sea positivo pero cuando llega el tiempo de armado de listas, la mayoría intenta posicionar bien a los candidatos de sus partidos. Y eso no sirve".

El futuro político de Carolina Giusti

"Tendré que tomar una decisión personal sobre mi continuidad en la política. El Concejo demanda muchas horas y no quiero perder las actividades de mi profesión y mi trabajo en el sector privado. Y si continuo en la carrera política, soy conciente que tengo que ir delegando y dejando actividades en el ámbito privado. Hoy me demanda un ritmo de vida que puede ser muy dificil de sostener. Vamos a ver si hay algo que me tienta o no para seguir".