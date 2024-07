TODOS LOS RESULTADOS DE LA FECHA

Jueves 25/07

Peñarol 1 vs Ferrocarril del Estado 5

9 de Julio 1 vs Deportivo Aldao 2

Viernes 26/07

Atlético Juventud 0 vs Ben Hur 3

Deportivo Ramona 0 vs Unión de Sunchales 1

Argentino de Vila 2 vs Atlético María Juana 5

Sábado 27/07

Argentino Quilmes 0 vs Sportivo Norte 2

Domingo 28/07

Deportivo Libertad 1 vs Deportivo Tacural 0

Atlético de Rafaela 5 vs Florida de Clucellas 1

Brown de San Vicente 1 vs Atlético Esmeralda 1

LA PRÓXIMA FECHA (7°)

ZONA A

Atlético Esmeralda vs Atlético de Rafaela

Ferrocarril del Estado vs Brown San Vicente

Atlético María Juana vs Peñarol

Ben Hur vs Argentino de Vila

INTERZONAL

Deportivo Aldao vs Florida de Clucellas

ZONA B

Deportivo Tacural vs 9 de Julio

Sportivo Norte vs Libertad de Sunchales

Unión de Sunchales vs Argentino Quilmes

Atlético Juventud vs Deportivo Ramona