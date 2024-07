"Nadie tiene tantas ganas como yo en particular de salir de este esquema que entre retenciones y cepo le expropia al campo el 70 por ciento de la producción", enfatizó Milei.

De todas formas, aclaró que no hay un tiempo preciso para llegar a esa medida: "No nos importa la presión ni de donde venga, vamos a respetar el tiempo. El programa económico tiene tiempos y condiciones, hay que mirar la película y no solo la foto".

"En el interín, seguiremos avanzando sin pausa las desregulaciones", sostuvo el mandatario nacional, que aseguró que "la debacle económica nacional comenzó cuando los políticos le dieron la espalda al campo".

El jefe de Estado subrayó que durante la discusión de la Ley Bases tuvo "presiones" para que las retenciones fueran "coparticipables", algo que -según dijo- no aceptó para luego tener la potestad de quitarlas.

"Las retenciones sí van a poder ser eliminadas y ése es mi compromiso", destacó Milei, y les pidió a los productores apoyo "a los cambios" que plantea el gobierno.

También expresó su "admiración a los productores que todos los días salen a producir alimentos para 500 millones de seres humanos".

"Merecen ser llamados héroes", sostuvo Milei, que consideró que "cultivar el suelo es servir a la Patria".

