A continuación, publicamos el comunicado "Caso SanCor: Carta Abierta emitida por el cuerpo de delegados de SanCor CUL":

"Los delegados de SanCor CUL de todo el país, ante la inminente medida de fuerza que se tomará en toda la Industria Lechera a raíz de la angustiante situación por la que están atravesando los trabajadores de la cooperativa, tenemos la necesidad de expresar algunas cosas. Para que comprendan nuestra situación y tomen como algo propio lo que nos está pasando, les pedimos que se pongan en nuestro lugar ante estos hechos que pasamos a narrar.

Hace muchísimo tiempo que a pedido de los directivos de la cooperativa venimos colaborando cobrando solo una parte de nuestros sueldos con la promesa de que los mismos serían reconstituidos y volveríamos a cobrarlos tal como lo vienen haciendo el resto de los compañeros que trabajan en otras empresas lácteas del país, es decir, nada más ni nada menos que lo que establece nuestro convenio. A su vez, también se habían comprometido a devolvernos los montos indebidamente retenidos.

Esto nunca ocurrió, todo lo contrario, no solo se nos siguió reteniendo ilegalmente parte de nuestros sueldos sino que hay compañeros a los que solo se les pagaba menos de 100 mil pesos por mes. Pónganse en nuestro lugar. Imaginen la desesperación de nuestras familias, de nuestros hijos, sin tener para darles de comer, si tuviesen que vivir de la caridad ajena.

Los directivos de SanCor no solo se quedan con una gran parte de nuestros sueldos que ilegalmente nos retienen, sino que también a pesar de que se nos descuentan los aportes jubilatorios, para la obra social, la mutual y el sindicato, sin embargo esos importes también se los quedan ya que no los depositan adónde debiera ser. Sin embargo los gerentes cobran religiosamente sus sueldos y los directivos cobran toda la leche que entregan. ¡Y a qué precio!.

En mayo se habían comprometido mediante una nota formal firmada y entregada, a empezar a pagar sueldos y deudas a partir del mes de junio de acuerdo a un cronograma aprobado por una asamblea de trabajadores de SanCor de todo el país; pero como ya lo hicieron en otras oportunidades, a pesar del compromiso firmado volvieron a incumplir y no pagaron.

Estos directivos están estafando al Estado Argentino, a nosotros, a nuestra obra social, a la mutual, al sindicato al que hemos elegido pertenecer, etc. Como se saben o se creen dueños de una empresa que no es de ellos, el día de mañana y como ya ha pasado con otros, se toman el palo y se van con los bolsillos llenos y si te he visto no me acuerdo.

Somos trabajadores decentes, no queremos planes sociales, no portamos banderas ni tenemos ninguna intencionalidad política, queremos trabajar en paz y que se cumpla con la ley.

Es una obviedad, pero por las dudas siempre lo aclaramos. Los trabajadores no gestionamos SanCor ni ninguna otra empresa láctea del país. Por lo tanto, del éxito, fracaso, quebranto o vaciamiento de las mismas que se hagan cargo quienes las dirigen. Nosotros solo somos responsables de como saben los productos que consumen las familias en sus hogares.

Agradecemos eternamente a todos los trabajadores del resto de las empresas lácteas del país, no solo por el respaldo que estamos recibiendo sino porque han sido ellos mismos los que determinaron un paro nacional de la industria.

Gracias a todos por la solidaridad".

DELEGADOS DEL PERSONAL DE SANCOR C.U.L. DE TODO EL PAÍS