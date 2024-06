CopaSantaFe: Peñarol y Unión no se sacaron diferencias

El equipo que ahora conduce técnicamente el DT Gustavo Rivarossa viene de eliminar en la instancia anterior a Sportivo Norte; mientras que los Bichos Verdes tuvieron su estreno en el certamen provincial, que tiene como organizador a la Federación Santafesina de Fútbol.

El once titular de Peñarol formó con Joaquín Pinzano; Martín Giusta, Jonatan Vázquez, Ignacio Ekart y Lisandro Berli; Joaquín Vera, Alexis Mansilla, Cristian Acuña y Axel Beilis; Joaquín Nazzi y Lucas Flores.

Mientras que los conducidos por el DT Juan Alamo lo hicieron con: Abrahin; López, Vallejos, Gnemmi y Rodrígue; Rossi, Kulic, Castellano y Piccone; Romero y Barzola.

ASÍ SIGUE LA COPA SANTA FE

El domingo estará jugando Ferrocarril del Estado visitando a Montes de Oca, mientras que el próximo martes lo hará 9 de Julio, ante El Quillá de Santa Fe. El cronograma completo de encuentros de ida de la tercera fase:

30/6

16:00 Matienzo vs Atlético y Tiro de Reconquista

15:00 Libertad de San Jerónimo vs Atlético Tostado

16:00 Juventud de Esperanza vs Giuliani FC

15:00 Montes de Oca vs Ferrocarril del Estado

15:30 Argentino Las Parejas (5) o Defensores de Armstrong (0) vs Susanense

15:30 Coronel Aguirre vs Argentino de Rosario

2/7

20:00 Náutico El Quillá vs 9 de Julio de Rafaela.