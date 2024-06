LRF: Libertad no pudo quebrar el cero ante Ramona

En el «Dr. Plácido Tita», Libertad y Deportivo Ramona no se sacaron diferencias. Libertad comenzó mejor y tuvo un par de ocasiones para marcar, pero no logró hacerlo.

Luego la visita, con la presencia de jugadores de largo recorrido como Ariel Colzera y el debut de Ruben Ramírez se fue acomodando en el partido. Con una defensa adelantada complicó a Libertad que no estuvo fino en el último pase.

De esa forma, en el cierre del primer tiempo, Enzo Fernández se iba mano a mano contra viotti y Restelli lo bajó, pero el árbitro Rodriguez solamente lo amonesto.

En el complemento la visita inquieto con la pegada de Colzera y Libertad también tuvo las suyas. La más clara sobre el cierre, cuando sobre la línea le sacaron el gol a Bravo. El Deportivo Ramona terminó con diez por la expulsión de Tamagnini.

Libertad: Ruffini; Bravo, Singer, Diaz, Correa; Costamagna (Cesana), Visetti, Aragon, Reynoso (Crespin), Veliz (Maidana); Fernández.

Dep. Ramona: Viotti; Tamagnini, Massuero, Restelli, Guglielmone; Grimaldi, Velazquez, Grosso, Colzera; Peralta y Ramirez. DT: H. Nieto

FUENTE: Prensa Club Libertad

Resultados de la 1º Fecha del Clausura:

9 de Julio 2 - 2 Atlético Juventud

Brown SV 3 - 1 Argentino Vila

Atlético Esmeralda 1 - Ferro 6

Atlético Rafaela 2 - Ben Hur 2

Quilmes 0 - Peñarol 1

Libertad 0 - D. Ramona 0

El domingo 23 de junio se completará la jornada con tres encuentros: a las 11:30 hs –Reserva a las 10:00 hs-, Dep. Aldao vs. Unión de Sunchales; a las 15:30 hs –Reserva a las 14:00 hs-, Dep. Tacural vs. Sportivo Norte; y a las 16:00 hs, –Reserva a las 14:30 hs-, Florida vs. Atlético María Juana.