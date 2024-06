Alperovich fue condenado a 16 años de prisión por abuso sexual de su sobrina

El ex gobernador Tucumano y hombre fuerte del peronismo quedó detenido. Estuvo acompañado por sus hijos pero no por su mujer, la ex senadora Beatriz Rojkés. También fue inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos.

