Estados Unidos, también anfitrión de la próxima Copa del Mundo, recibirá a selecciones de todo el largo y ancho del continente.

La Copa América es el torneo de selecciones de futbol más antiguo del planeta con más de cien años de existencia. Es, junto a la Eurocopa, uno de los certámenes futbolísticos más atractivos (curiosamente, ambos coincidirán en el mismo período). Los mejores pronósticos para la Copa América apuntan a que será una contienda reñida, de la que hay que esperar sorpresas.

No obstante, la historia sitúa a tres selecciones como las favoritas por su bagaje copero. Tanto Uruguay como Argentina se han disputado a lo largo de más de un siglo el protagonismo. Ambas escuadras acumulan más de una docena de trofeos (15 y 14, respectivamente). Detrás está la Verdeamarelha, con 9 campeonatos, seguido de Paraguay, Perú y Chile, con dos cada una. Por último, Colombia y Bolivia han ganado un campeonato, coincidentemente en las ediciones en las que fueron anfitriones.

¿Qué dicen los pronósticos sobre lo que pueda suceder en la siguiente Copa América? Descúbrelo a continuación.

Los favoritos para ganar la Copa América

¿Cómo llegan las selecciones a la primera fase de la Copa América? Estas son algunas predicciones sobre el desempeño que tendrán, Grupo por Grupo.

Grupo A

El grupo conformado por Argentina, Perú, Chile y Canadá tiene a la albiceleste como favorita para llevarse el primer lugar. La duda estará en quién pueda ocupar el segundo puesto, con chilenos y canadienses disputando dicha plaza. Canadá ha dado actuaciones muy interesantes, sobre todo en la última Copa de Oro. Mientras que Chile, bicampeón en 2015 y 2016, competirá con una cara nueva en el banquillo: el argentino Ricardo Gareca.

Grupo B

Aquí se enfrentarán México, Ecuador, Venezuela y Jamaica. La cercanía con el país anfitrión le dan una cierta ventaja a la escuadra mexicana, que tiene mayores probabilidades de estar cobijado por su afición. Además, El Tri llegará mucho más enchufado al certamen, luego de haber jugado la Liga de Naciones de CONCACAF. Los venezolanos, por su parte, querrán aprovechar el buen momento de su goleador Salomón Rondón. No hay que descartar a Ecuador y su generación joven de jugadores, los cuales apuntarán por hacerse, por lo menos, con el segundo lugar del grupo.

Grupo C

En el Grupo C encontramos al anfitrión Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia. Los expertos lo definen como el grupo con menos sorpresas, pues consideran que estadounidenses y charrúas harán el 1-2 en la clasificación. La selección panameña buscará dar la campanada, sobre todo, si se toma en cuenta que se espera poco de Bolivia. Y es que los bolivianos han sido históricamente débiles fuera de La Paz, registrando tres eliminaciones al hilo en primera fase en las últimas ediciones de la Copa América.

Grupo D

Encabezados por la selección brasileña, el Grupo D tiene enfrentamientos por demás interesantes. Los pronósticos apuntan al equipo pentacampeón del mundo a llevarse el primer lugar. El segundo puesto debería ser acaparado por Colombia, dadas las circunstancias con las que llegan las otras dos selecciones restantes, Paraguay y Costa Rica. Hay bajas expectativas en el combinado guaraní, el cual ha mostrado un pobre nivel en los últimos meses. Algo relativamente similar pasa con los ticos, sin embargo, no se descarta que puedan tomar ritmo conforme avance la competencia y dar una sorpresa.

Las escuadras

Argentina, acostumbrada a presentar un arsenal de grandes figuras en cada Copa, llega con una escuadra muy similar a la que fue campeona en Qatar. Lionel Messi aún mantiene su nivel, a pesar de haber elegido dar sus últimos pasos como futbolista en la MLS estadounidense. Lautaro Martínez y Julián Álvarez son dos delanteros que seguro acompañarán en el ataque –juntos o por separado– al ex jugador del Barcelona y PSG.

Brasil es otra selección que nunca le faltan jugadores de élite en sus convocatorias. Acudirá a Estados Unidos con Rodrygo, Lucas Paquetá y Marquinhos como sus principales figuras en las tres líneas de campo. Sorprendió incluyendo en la lista para la Copa América 2024 a Endrick, la nueva joya del futbol brasileño y próximo jugador del Real Madrid. No hay que perder de vista a Gabriel Martinelli, Andreas Pereira y Bruno Guimarães, tres futbolistas que dieron una gran temporada en la Premier League inglesa.

Por último, Uruguay llegará con Darwin Núñez del Liverpool y Federico Valverde del Real Madrid como sus cartas más fuertes. Por el resto de los combinados, hay que poner lupa sobre Alexis Sánchez y Arturo Vidal, con Chile; Duván Zapata y Luis Díaz, con Colombia; Moisés Caicedo y Enner Valencia, con Ecuador; Salomón Rondón y Yeferson Soteldo, con Venezuela; Christian Pulisic y Weston McKennie, con Estados Unidos; y Edson Álvarez y Santiago Giménez, con México.

