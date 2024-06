Cómo utilizan las plataformas nuestros datos para entrenar a la inteligencia artificial y qué podemos hacer al respecto

En los últimos días, diversos usuarios en España y otros países recibieron ciertas notificaciones en sus celulares respecto a cambios de privacidad en Meta -la compañía que engloba a Instagram, Facebook y Threads, entre otros productos-, en relación a la utilización de datos de los usuarios para entrenar a su inteligencia artificial (IA).

Si bien esos cambios sólo aplicaron -por el momento- a los ciudadanos de Europa y el Reino Unido, la noticia generó revuelo y causó confusión entre los usuarios de redes sociales. Esto se debe a que en Europa se viralizó un formulario de objeción para que los datos personales no sean utilizados sin autorización, algo que no está disponible en Latinoamérica.

¿Qué datos utilizan Facebook, Instagram, X y TikTok para entrenar a la inteligencia artificial? ¿Qué pueden hacer los usuarios al respecto? Te lo contamos en esta nota.

Cómo utiliza Meta nuestros datos para entrenar su inteligencia artificial

A comienzos de 2024, el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, anunció el nuevo objetivo de la compañía: crear una inteligencia artificial general (AGI).

En esa línea, Meta viene desarrollando herramientas de inteligencia artificial, como Llama 2 y Llama 3, grandes modelos de lenguaje que se pre entrenan con grandes cantidades de datos, y Meta AI, una asistente de inteligencia artificial lanzada en septiembre de 2023 a nivel mundial, similar al ChatGPT. Estas herramientas de inteligencia artificial de Meta no están aún disponibles en la Argentina.

Chequeado consultó a Meta acerca de cómo utilizan los datos de los usuarios para entrenar su inteligencia artificial. Desde la compañía explicaron que “los modelos de inteligencia artificial generativos requieren una gran cantidad de datos para ser entrenados, incluyendo información públicamente disponible en línea, información con licencia y datos de los productos y servicios de Meta”.

Sobre los datos utilizados por la empresa para entrenar a la inteligencia artificial, señalaron que los “modelos de inteligencia artificial fundacionales, Llama 2 y Llama 3 no se entrenaron con datos de usuarios”.

Las publicaciones públicas compartidas en Instagram y Facebook, incluyendo fotos y texto, son parte de los datos utilizados para entrenar los modelos de inteligencia artificial generativos de Meta (acá y acá), aunque, según explicaron en una publicación de septiembre de 2023, no entrenan estos modelos con publicaciones privadas de personas.

Tampoco utilizan el contenido de los mensajes privados de los usuarios para entrenar a esta tecnología, de acuerdo a la empresa. Las instrucciones de los usuarios para las funciones de inteligencia artificial también son registradas.

“Está claro que Meta dice que entrena con datos públicos. Pero como no aclara de dónde provienen, si lo hacen de un sector geográfico solamente de Estados Unidos, por ejemplo, podría entrenar con corpus masivos de datos que provienen de cualquier parte del mundo”, explicó a Chequeado Juan Corvalán, cofundador y director del Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Facultad de Derecho de la UBA.

Y agregó: “Al no especificar eso, es una posibilidad. La otra posibilidad es que se haga con usuarios de los Estados Unidos. Ambas opciones son posibles, pero no está claro”.

Tras la polémica generada en Europa, Meta anunció que suspenderá temporalmente el entrenamiento de su IA con datos de Facebook e Instagram de los usuarios.

Cómo trabajan X y TikTok con la inteligencia artificial

X actualizó su política de privacidad en agosto de 2023 y señaló que la plataforma puede utilizar data de X para entrenar modelos hechos con inteligencia artificial: “Podemos utilizar la información que recopilamos y la información disponible públicamente para ayudar a entrenar nuestros modelos de aprendizaje automático o inteligencia artificial para los fines descritos en esta política”.

Sobre esos cambios, Elon Musk, el CEO de la empresa, aclaró en agosto de 2023 que la plataforma utiliza solo información pública y no mensajes privados.

Además, según explicó Corvalán a Chequeado, “X emplea algoritmos de análisis de sentimiento para entender la reacción del público ante diferentes eventos y temas. Esto puede influir en cómo se priorizan ciertos tuits y tendencias​​”. También utiliza los datos de los usuarios para ofrecer publicidad dirigida. Esto incluye datos sobre las interacciones con tuits patrocinados y las búsquedas dentro de la plataforma para mostrar anuncios relevantes a los usuarios​​.

Por su parte, Corvalán explicó que en TikTok, los datos de los usuarios ayudan a la plataforma a determinar qué tipos de contenido son más atractivos. “Esto incluye la duración óptima de los videos, los mejores momentos para publicar, y el uso de palabras clave y títulos descriptivos para mejorar la visibilidad en búsquedas tanto dentro de la plataforma como en motores de búsqueda externos​​”.

Y agregó: “TikTok utiliza datos demográficos y de comportamiento para ofrecer anuncios personalizados. La plataforma proporciona herramientas a los anunciantes para alcanzar a audiencias específicas basadas en intereses y comportamientos observados en la aplicación​​”.

Qué podemos hacer como usuarios para proteger nuestros datos de la IA

Como contamos en esta nota, en marzo último el Parlamento europeo aprobó la primera Ley de Inteligencia Artificial que -entre otras medidas- protege los datos de la IA. En el país existen varias iniciativas de ley sobre IA (ver acá y acá), aunque ninguna ha avanzado en el Congreso nacional.

Especialistas consultados por Chequeado, advierten que no existen muchas opciones para cuidar nuestros datos y que estos no sean utilizados por las plataformas para entrenar a su inteligencia artificial. En el caso de Meta, no existe en la Argentina un formulario de objeción como está disponible en Europa.

De todos modos, sí es posible llenar una solicitud en relación con el uso de la información personal de los usuarios recopilada por terceros para desarrollar y mejorar la inteligencia artificial en Meta. Esto es, aquella información sobre nuestros dispositivos, nuestra dirección de correo electrónico, las páginas que visitamos o las compras que hacemos a través de fuentes externas o recabando información de páginas web públicas.

“En el momento en el que aceptamos los términos de uso de estas plataformas y las integramos a nuestra convivencia cotidiana, estamos dándoles a estas plataformas ciertas capacidades sobre esos datos que les habilitamos a usar. En principio, en ese aceptar les damos autorización para que hagan prácticamente cualquier uso de este tipo de datos”, explicó a Chequeado Beatriz Busaniche, magíster en Propiedad Intelectual y presidenta de la Fundación Vía Libre.

¿Qué podemos hacer para protegernos? “La primera medida es preventiva, no darles datos, no publicar fotos de nuestra familia, por ejemplo. Segundo, tenemos derechos a ejercer, los derechos que la legislación nos reconoce frente a esos datos. Tenemos derecho a pedir que esos datos se eliminen, que se modifiquen, que nuestra cuenta se dé de baja y que nuestros datos sean eliminados”, sumó Busaniche.

Corvalán también recomendó algunas otras pautas generales que aplican para todas las redes sociales y páginas webs, como navegar en modo privado para evitar que los navegadores guarden nuestro historial de navegación, usar bloqueadores y gestores de contraseñas, ajustar la privacidad en redes sociales para limitar quién ve nuestros datos y tener cuidado con los permisos de las aplicaciones. También, borrar cookies y caché y siempre leer las políticas de privacidad de las plataformas y páginas en las que navegamos.