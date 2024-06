Desde principio de año, el Gobierno de Santa Fe lleva adelante una serie de auditorías que incluye a más de 800 instituciones que reciben fondos de programas alimentarios.



El relevamiento, que hoy alcanza al 60% de las entidades, contabilizó un total de 481 comedores y copas de leche auditados, 222 de Rosario y 259 del centro norte de la provincia

La auditoría arrojó 160 comedores fantasmas que no llevaban a cabo la actividad para la cual estaban inscriptos. "Lamentablemente con la situación que atraviesa el país y de la cual la provincia no está exenta, esto no puede ocurrir", recalcó la funcionaria.

La suspensión de 160 convenios, permitió habilitar 103 nuevos comedores o copas de leche. Las irregularidades que se detectaron consisten en suplantación de identidad, lugares inexistentes o que declararan dar un servicio alimentario que no prestaban.

"Vamos a intentar llegar al 100% y a partir del diagnóstico o dato final que tengamos vamos a tomar más medidas que hagan a la transparencia y eficacia de los recursos", enumeró Sergio Basile, secretario de Desarrollo Territorial.

"Nos encontramos con muchas sorpresas y problemas leves de rendiciones vinculadas con la falta del Estado", sostuvo Ramón Soques, secretario de Políticas de inclusión y abordajes sociales.

La demanda alimentaria en números

En Rosario se cerraron 45 comedores, esto permitió abrir 72 nuevos espacios de organizaciones sociales que trabajaban con aportes propios y hoy cuentan con el respaldo del Estado. "Este es un trabajo que tiene que ver con la optimización de recursos", destacó Soques.

Los resultados del relevamiento permitieron recuperar 100 millones de pesos que hoy se destinan a la reinversión en el sistema alimentario y permite habilitar altas. "Hay una evaluación que se está haciendo. Estamos en un alto nivel y empezamos por Rosario y Santa Fe por la cantidad de organizaciones que se concentran en estos conglomerados", detalló Soques.

La provincia de Santa Fe aporta 2000 millones de pesos mensuales para cubrir la demanda alimentaria de las diferentes entidades y organizaciones sociales. En el inicio de la gestión se estimaba que 325.00 mil personas eran asistidas por los programas alimentarios, sin embargo, los números y la demanda aumentaron. "Sin números precisos, se estima que este último mes aumentó entre un 25 a 30% el pedido y se trabaja para llegar a cada uno que lo demanda", enumeró Tejeda.