Los docentes de Santa Fe se encaminan hacia una nueva medida de fuerza por falta de acuerdos salariales. Pero en este caso, la posible huelga se plantea en un escenario novedoso: desde el Gobierno de la Provincia se informa que a partir del 16 de abril de este año, comenzó a regir - aunque el decreto correspondiente no se firmó todavía - el sistema denominado "Asistencia perfecta", que busca premiar económicamente a los maestros que no falten a clases.



1.- ¿Se paga la "Asistencia perfecta" de abril a pesar de que no está firmado el decreto?

El premio económico por "Asistencia perfecta" se aplicará desde el 16 de abril, día en que fue anunciado. Cuando el decreto esté firmado, planteará la retroactividad de su aplicación. La docencia de Santa Fe se encamina a una nueva medida de fuerza, en un contexto diferente a partir de la implementación del sistema "Asistencia perfecta".

2.- ¿En abril se pagará el premio completo o solo la mitad?

En el caso de abril, se pagará solo la mitad del premio a los docentes que no falten a clases. Los que tuvieron inasistencias durante la primera quincena, pero no faltaron en la segunda mitad del mes, cobrarán sin problemas el proporcional. Por este motivo, las inasistencias por los paros realizados a principios de abril no tendrán incidencia en el cobro del premio para quienes hayan asistido a clases durante la segunda mitad del mes.

3.- ¿Qué ocurre con los docentes que se adhieran a los paros que se avecinan, si el decreto no está firmado todavía?

Se estima que el decreto esté firmado en los próximos días, antes de posibles nuevas medidas de fuerza. De todos modos, si esto no sucediera, el decreto tendrá carácter retroactivo, por lo que los maestros que decidan hacer huelga no cobrarán el premio correspondiente a mayo. Como el sistema plantea premios diferentes para los que tengan asistencia perfecta y los que solo falten una vez durante el mes, habrá que tener en cuenta la cantidad de días de paro que se puedan realizar.

4.- ¿Tiene alguna incidencia el posible descuento del día no trabajado por la posible huelga?

Desde el Gobierno no descartan que se tome la decisión de no abonar el día no trabajado por huelga, pero al menos hasta este jueves la decisión no estaba tomada. En caso de que se tome esta medida, habrá un cambio de modalidad: solo se descontará el día no trabajado a quienes no concurran a las aulas, pero los docentes que no adhieran al paro cobrarán sus sueldos completos. Hasta el momento, cuando se decidía descontar el día de paro, dicha medida alcanzaba a todos los maestros. Incluso, a los que no habían adherido a la medida de fuerza.

En estos momentos el Gobierno trabaja en la implementación de este nuevo esquema, para lo cual será necesario generar un mecanismo para que se pueda informar de manera online quiénes asistieron a clases y quiénes realizaron huelga.

5.- Si un docente no adhiere al paro y el decreto aún no está firmado, ¿cobrarán el premio?

Sí. Los docentes que no tengan faltas cobrarán el premio incluso si el decreto aún no fue firmado. Los maestros dejaron en claro que se oponen al sistema que el Gobierno de Santa Fe puso en marcha.



6.- ¿Qué sucede si el día de paro un docente asiste a la escuela, pero decide no dar clases?

Desde el Gobierno se informa que el docente que no dicte clases no cobrará el premio por "Asistencia perfecta", aunque se haya presentado en la escuela.

7.- ¿Por qué no está firmado todavía el decreto?

La explicación oficial apunta a la complejidad del sistema y a las distintas situaciones que pueden plantearse. Por ejemplo, docentes que no asisten a una escuela porque ese día tienen reunión plenaria en otro establecimiento, o no van a clases porque están realizando una capacitación. Todos estos hipotéticos casos deben ser tenidos en cuenta por el decreto.

8.- ¿Cuándo y cómo se cobrará el premio correspondiente a abril?

El premio económico por "Asistencia perfecta de abril" se cobrará por planilla complementaria, a mediados de mayo.

9.- ¿Cómo se cobrará el premio de mayo en adelante?

De ahora en adelante, el premio por "Asistencia perfecta" se cobrará a mediados de cada mes y con un recibo de sueldo exclusivo, diferente al del salario. Los controles de asistencia de los docentes tienen corte el 20 de cada mes, por lo que será necesario postergar el pago del premio para contar con todos los datos que abarquen las asistencias de todo el mes.

Santa Fe: cuánto se pagará por "Asistencia perfecta”

Cobrarán el premio por "Asistencia perfecta" los docentes titulares e interinos que no faltaron durante todo el mes:

$ 57.400 por cargo docente al mes.

$ 114.800 por cargos directivos y de supervisión.

$ 4.784 por hora cátedra de nivel superior.

$ 3.827 por cada hora cátedra de otros niveles.

El máximo por agente es $ 114.800.

Para los docentes que solo falten una sola vez en el mes, estos son los valores:

$ 28.700 por cargo docente al mes.

$ 57.400 por cargos directivos y de supervisión.

$ 2.392 por hora cátedra de nivel superior.

$1.914 por cada hora cátedra de otros niveles.

El máximo por agente es de $57.400.

Reconocimiento trimestral

Este premio solo para quienes tengan asistencia perfecta durante todo un trimestre. Cobrarán en julio, octubre y enero: