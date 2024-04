LRF: El Cañonero cosechó 3 puntos en San Vicente

Los goles fueron convertidos por Marcos Quiroga (31m PT) y Enzo Fernández (30m ST). Ambos equipos terminaron con diez jugadores por las expulsiones de Leonardo Guevara (33m PT) en el local, y Martín Rafael (36m ST), en la visita.

En Reserva fue empate 2 – 2.

TODOS LOS RESULTADOS DE LA TERCERA JORNADA:

ZONA A

Peñarol 1 - Atlético de Rafaela 1

Argentino de Vila 3– Florida de Clucellas 2

Ben Hur 6 - Atlético Esmeralda 1

Atlético María Juana 0 – Ferrocarril del Estado 1

ZONA B

Argentino Quilmes 1– 9 de Julio 0

Deportivo Ramona 0– Deportivo Aldao 1

Atlético Juventud 1– Deportivo Tacural 2

Unión de Sunchales 3– Sportivo Norte 0

INTERZONAL

Brown de San Vicente 0 – Libertad de Sunchales 2

LA PRÓXIMA FECHA (4°)

ZONA A

Ferrocarril del Estado vs Ben Hur

Atlético Esmeralda vs Argentino de Vila

Florida de Clucellas vs Peñarol

Atlético de Rafaela vs Brown de San Vicente

ZONA B

Sportivo Norte vs Atlético Juventud

Deportivo Tacural vs Deportivo Ramona

Deportivo Aldao vs Argentino Quilmes

9 de Julio vs Libertad de Sunchales

INTERZONAL

Atlético María Juana vs Unión de Sunchales