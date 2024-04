Los médicos anestesiólogos del centro y norte de la provincia de Santa Fe, que incluye a Rafaela y Sunchales, llevan desde el 11 de marzo sin atender a pacientes pertenecientes a PAMI, salvo en situaciones de urgencia o emergencia. La Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Santa Fe (Anesfe) informó a RAFAELA NOTICIAS que, después de más de un mes de que se interrumpiera el servicio, aún no hay solución y reiteraron su reclamo a la obra social nacional.

Durante todo el 2023, con una inflación superior al 200 por ciento, el aumento de PAMI a los anestesistas del centro norte de Santa Fe fue sólo del 49 por ciento, lo que marca una brecha significativa. A pesar de haber esperado diciembre y enero para que la situación se normalizara con el cambio de gobierno, esto no sucedió. Es por eso que la asociación que representa a los anestesiólogos envió una nota en enero a PAMI Santa Fe, advirtiendo que, de no recibir respuestas, cortarían el servicio a los afiliados en 45 días. Finalmente, esto ocurrió y persiste hasta el día de hoy. "No es un corte de servicio, sino que se atiende pero se cobra particular, exceptuando las emergencias que deben ser atendidas en el día", confirmaron los anestesiólogos a este medio.

Lo llamativo de la situación es que PAMI paga a los profesionales de Rosario honorarios entre cuatro y cinco veces más altos que a los médicos del centro norte de la provincia, a pesar de tratarse de la misma obra social y provincia, e incluso de las mismas gerenciadoras en algunos casos. Esta discrepancia en los honorarios es inexplicable. Sin embargo, no es la única disparidad; en Rosario y todo el sur provincial, la prestadora de servicios a los jubilados paga a los médicos a 60 días de realizadas las prácticas, mientras que en el centro norte lo hace a 90 o 120 días. Esto constituye otro punto de reclamo que están planteando los anestesiólogos.

En las últimas horas ha circulado un rumor acerca de que PAMI podría presentar una nueva propuesta para ser considerada por los anestesistas con el fin de que levanten el corte, pero hasta el momento la situación sigue inalterada. De persistir el problema, esto podría llevar a que también se interrumpa la atención de urgencias por parte de los anestesiólogos (que hasta ahora han seguido atendiéndolas) y que los pacientes deban ser derivados al sur provincial o al sistema público, como por ejemplo al hospital de Rafaela, para evitar que queden sin atención.