Estos son algunos de los conceptos vertidos por la Subsecretaria de Ambiente y Acción Climática, Ing. Ambiental Luciana Sinner en la entrevista brindada a El Eco de Sunchales:

-"Recibimos una planta de disposición final de residuos totalmente desordenado con una gestión de residuos totalmente deficitaria donde se pagaban horas extras para poder cumplir con el servicio de los residuos secos. Ya logramos corregir ese déficit sin afectar al servicio".

-"Estamos haciendo mucho hincapié para que la población se adhiera a la recolección de residuos recuperables y podamos tener un mayor volumen de botellas de vidrios, botellas de plásticos, cartones de primera mano, papeles, latas de aluminio. Actualmente la recuperación es muy baja, 2000 kg mensuales, aproximadamente el 1,5% del total que se podría recuperar. Ese material va al predio de disposición final de residuos donde se procede a su clasificación con personal municipal".

-"La mitad de los residuos que generan los sunchalenses son orgánicos. Y si queremos mejorar la gestión de estos residuos, necesitamos una mayor logística que contempla vehículos y personal. Por eso, apuntamos ahora a aumentar el volumen de residuos secos y recuperables que es menos complejo mientras diseñamos la logística de la línea orgánica".

-"Actualmente tenemos que atender los dos frentes en el Área de Ambiente y Acción Climática. En el predio de disposición final de residuos hay que trabajar no solo pensando en el proceso actual, sino también porque tenemos una fecha límite para dejar de utilizarlo con ese fin y hay que entregar un terreno saneado. Y por otro lado, no tenemos que perder de vista las gestiones que se llevan adelante con el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia para obtener las certificaciones que nos permita habilitar la nueva planta de tratamiento que pertenece al Consorcio GIRSU y que, lamentablemente, en los 4 años anteriores de gestión provincial prácticamente no avanzaron".

-"Las conversaciones con el gobierno de Pullaro son fluidas. Hace poco más de un mes se le entregó un presupuesto a la Provincia de la inversión que demandaría las obras para la apertura del nuevo Complejo Ambiental. Alrededor de 1200 a 1300 millones de pesos que están en evaluación para ver si tenemos acceso a algún tipo de financiamiento".

-"Para quienes cuestionan la radicación del Complejo Ambiental en ese lugar, les digo que se saquen de la cabeza de que el predio se va a transformar en otro basural. Es un relleno sanitario controlado y entiendo que haya cuestionamientos porque lo viví en la ciudad de Rafaela ya que participé de ese proceso. En principio, fue un impacto para algunos vecinos que se mostraban preocupados pero hoy Rafaela es un referente, no solo a nivel provincial sino también nacional, en cuestiones ambientales".