Luego de que el gobierno provincial le propusiera este lunes al sector docente una oferta salarial para marzo del 18%, lo que completa un acumulado del 54,4 % en lo que va de la actual gestión, trasladable también al sector pasivo; además de plantear mejoras en las condiciones laborales, por estas horas los afiliados a los gremios docentes santafesinos se encuentran consultado las bases en las 19 asambleas departamentales para luego trasladar las decisiones en la asamblea provincial que se desarrollará este jueves, donde se definirán los pasos a seguir, si hay aceptación o se la vuelve a rechazar para continuar con el plan de lucha y un conflicto que ya lleva 9 paros desde que se inició el ciclo lectivo 2024.

Cabe destacar que los representantes gremiales, tanto de Amsafé como de Sadop, expresaron que si bien la propuesta no cubre lo esperado de acuerdo al proceso inflacionario y el recorte de fondos nacionales, la situación económica vuelve urgente algún tipo de compensación ante la pérdida percibida por los maestros santafesinos. "Es una propuesta que toma alguno de los puntos que nosotros veníamos planteando, pero que también está claro que no da cuenta de una solución definitiva al problema salarial tan acuciante que estamos atravesando", resumió Rodrigo Alonso, secretario general de Amsafe, al finalizar la reunión. Por su parte Pedro Bayúgar, titular de Sadop Santa Fe, sostuvo: "No es que el 18% nos satisfaga, sino que lo entendemos como una oferta a considerar ante la necesidad imperiosa de dar respuesta a los reclamos que todos los días tienen los compañeros por los incrementos de precios; para luego definir cuál es la estrategia que tomamos para seguir discutiendo".

EN AMSAFE CASTELLANOS SE DEBATE ENTRE DOS MOCIONES

Dentro de la seccional Amsafé Castellanos, y a diferencia de las anteriores asambleas, los docentes definieron en la asamblea de este martes dos mociones acerca de qué respuesta asumir respecto de la nueva propuesta salarial, una de aceptación y otra del rechazo con más medias de fuerza. En definitiva, se trata de la misma alternativa a votar que tendrían el resto de las seccionales departamentales.

La Moción 1 consiste en percibir el 18%, declarando lo insuficiente, exigir la convocatoria a la paritaria el 18/04, recomposición salarial acorde a la inflación, saldar deuda 2023, seguir discutiendo condiciones de trabajo y permanecer en estado de alerta y movilización.

Mientras que la Moción 2 tiene que ver con rechazar la oferta con un paro de 24 horas y de 48 horas para los días 12, 16 y 17 de abril.

Asimismo, siguen reclamando:

Recomposición salarial para activos y jubilados.

Solución inmediata de los problemas de IAPOS.

Mayor presupuesto para educación.

Resolver los problemas de infraestructura. Urgente concreción del edificio de la escuela secundaria N° 709 de la localidad de Sunchales. Continuidad de la obra de la escuela técnica 565 de Humberto 1o.

Defensa de la educación especial.

Creación de horas, cargos y edificios ESCOLARES.

Aumento de los montos de comedores escolares, copa de leche y gastos de funcionamiento. Pago en términos de los mismos.

Implementación efectiva del boleto educativo y rural.

Quita de colaboración en confección de libretas digitales ya que el docente debe abonar con su salario el costo de conexión a internet

En este sentido, los maestros santafesinos tendrán tiempo de realizar la elección hasta las 18:00 de este miércoles. Y en cuanto a la definición por la aceptación o el rechazo de la oferta del gobierno, desde Amsafe informaron que este jueves 11, a la hora 9:00, será convocada la asamblea provincial. En el caso de Sadop, UDA y Amet también tomarán la decisión sobre el final de la semana. "No creo que en las asambleas haya una discusión respecto a la caracterización de la propuesta, sino sobre cuál es la mejor estrategia que como trabajadores de la educación podemos implementar", adelantó Alonso.