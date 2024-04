Funcionarios de la Casa Gris y los representantes de los maestros oficiales (Amsafé) y de los profesores de colegios privados (Sadop) participaron de un nuevo encuentro paritario que busca ponerle un punto final a las negociaciones que quedaron truncas desde que comenzaron el pasado 4 de enero. Para ello, los negociadores del gobierno santafesino ofertaron un 18 por ciento de aumento para marzo a los docentes. Una iniciativa que será sometida a votación y que si bien no satisface integralmente las aspiraciones del sector, el jueves quedará definida en asamblea.

En un contexto con 11 días de inactividad en las aulas por los paros y dos ofertas que fueron ya rechazadas, este intento por cerrar el conflicto aún sigue con final abierto. Los referentes sindicales fueron a la paritaria con la idea de escuchar una oferta que satisfaga las expectativas con relación al mes pasado y el acumulado a lo largo de estos tres meses de 2024.

Con las cartas ya casi echadas sobre el paño, ahora la definición está en manos de los sindicatos. Fuentes del Ministerio de Educación santafesino admitieron que la propuesta gira en torno al 18 por ciento de aumento para marzo, una oferta que va en línea a lo que la semana pasada el propio gobierno de Maximiliano Pullaro les había propuesto a los empleados estatales de la administración central.

Con este juego ya anticipado, los voceros de los gremios docentes manifestaron previo a la reunión que se achataría la pirámide salarial para los escalafones docentes y que a la problemática específica de la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) , Santa Fe debería poner algo más sobre la mesa que pudiera atenuar o eliminar la "baja salarial" que produjo este recorte total de Nación.



Sin embargo, no hubo "portazo" de los gremios y tras el encuentro quedó flotando en el aire la idea de consultar a las bases antes de un pronunciamiento anticipado.

Consultado en rueda de prensa, el titular de Amsafé, Rodrigo Alonso, indicó que el aumento propuesto del 18 por ciento para todas las categorías y escalafones se pagaría por planilla complementaria durante abril. Además se propuso la restitución del plan 25 (extensión horaria para el nivel primario) y la continuidad de ascensos a cargos directivos a partir de mayo, convocatorias a cargos de supervisores y titularizaciones en distintos niveles y modalidades. También la implementación del programa contra la violencia de género, reuniones en el ámbito del comité mixto de salud y seguridad y una nueva reunión paritaria para este 18 de abril.

"Está claro que no cubre todo lo que estábamos esperando porque esperábamos algo acorde a la inflación. Dijimos que era necesario una compensación por la pérdida sufrida con la quita del incentivo docente. Está claro que el gobierno tomó propuestas que hicimos en las paritarias , pero no da cuenta de una solución definitiva al problema salarial", amplió Alonso. En el cónclave de este lunes no se abordó la quita del presentismo. A su vez, el titular gremial de los maestros públicos adelantó por dónde será la discusión en asambleas y escuelas que comenzará este martes y miércoles para dar una respuesta a la nueva oferta, este jueves cuando se desarrolle una asamblea provincial que diga si se acepta o no la tercer propuesta que hizo el gobierno desde el 4 de enero.

"El debate seguramente será por la caracterización de la propuesta. Dan cuenta de temas que volcamos nosotros pero no dice nada sobre la deuda, no hay compensación por el incentivo docente y el porcentaje de suba aspirábamos a que fuera mayor. Pero el tema central será la estrategia. Será clave ver si se discute ver si con ella se puede obtener una suba en nuestros haberes y en 10 días volver a discutir, o si esta propuesta es rechazada y se define otro nuevo plan de lucha. Eso se verá en la decisión de los compañeros y compañeras".

Alonso insistió en ver la dinámica del conflicto más allá de esta coyuntura. " Se tendrá que votar la mejor estarategia. y eso lo vamos a responder este jueves", dijo.

A su turno, el ministro de Educación santafesino, José Goity, consideró que "se hizo un esfuerzo muy importante entre todos, en un contexto que no es bueno y donde debe primar el sentido de responsabilidad". El ministro instó a "mirar para adelante en una propuesta que es cortita de plazos y para seguir discutiendo en abril y en la que esperamos tener un nivel de aceptación para debatir lo que queda del año con otra perspectiva y mirada".

En tanto, el ministro de Hacienda santafesino, Pablo Olivares, explicó que el 18 por ciento de suba en todas las categorías de los docentes representará unos 30 mil millones de pesos por mes en el presupuesto provincial. "Esto compensa e integra un 54,4 por ciento en lo que va del año, con un incremento acumulado superlativo que pone a la provincia en un contexto económico complejo en un lugar de máximo esfuerzo". Estas subas según las cuentas oficiales representarían subas nominales de 52 mil pesos para algunos cargos, lo que llevará a 130 mil pesos desde enero a la fecha. Y en los casos de supervisores la suba se eleva a 177 mil pesos desde febrero.

En cuanto a reconocer y pagar con fondos santafesino, la quita del Fonid, Olivares fue enfático al rechazarla: "Sería convalidar el proceso de federalismo invertido. Lo adecuado es seguir reclamando a Nación y que deje de venir menos de lo que Santa Fe aporta".

Respecto de la opción de descontar los días no trabajados, el funcionario instó a "ser cautos, pero no descartamos que esta posibilidad existe, pero apelamos a la valoración de un incremento salarial donde la mayoría de la clase trabajadora está discutiendo otras cosas y un una suba". También bregó para que a futuro "en vez de acordar mes a mes, se permitan hacer acuerdos de largo plazo".

La pretensión de Amsafé previo al encuentro era obtener un aumento en línea con la inflación, una mejora en la condiciones laborales a los maestros y el reconocimiento salarial para los docentes que vienen perdiendo poder adquisitivo por las quitas del Fonid.

Según cálculos del gremio, la licuación inflacionaria sobre el salario y la perdida del Fondo hace que se hayan perdido 28.700 pesos por docente en Santa Fe y aquellos que en marzo tuvieron extensión horaria perdieron entre 45 mil y 60 mil pesos.

Por lo pronto, las tratativas están a pleno, en el marco de una resolución y con gran parte de la comunidad atenta a ver si se resuelven los 11 días de paro, o bien se camina a un nuevo escenario de conflictividad. Cabe recordar que una nueva moción siempre implica una consulta a las bases, asambleas departamentales y luego una asamblea provincial que defina los pasos a seguir.

