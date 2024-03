La Asociación de Pediatras de Santa Fe normalizó la atención con un importante número de obras sociales y prepagas de la ciudad de Santa Fe. Sin embargo, aún esperan lograr un acuerdo con el Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (Iapos).

Desde octubre del año pasado, los 170 profesionales pediátricos reclamaban la actualización de los aranceles. Esto llevó a que los médicos dejaran de atender a través de obras sociales y prepagas y comenzaron a cobrar las consultas de manera particular.

Hoy la situación se normalizó, ya que la entidad que nuclea a los médicos cerró acuerdos con 25 empresas de salud. Hoy la preocupación pasa por cerrar las negociaciones con Iapos, la obra social con mayor cantidad de afiliados en la provincia de Santa Fe.

Con qué obras sociales y prepagas acordaron los pediatras de Santa Fe

Osppra.

En Salud (Ospera, Ostel, Ospim, EnSalud, Ospical, Osphihm).

Energía Salud.

SAT TV.

UTA.

OPDEA.

Dasuren.

Integral Salud.

Poder Judicial.

ATSA.

OSMATA.

Ospa Vial.

Imagen en Salud (OsPapel, Osmiss, Ospm,Osemm).

ELEVAR.

UNL.

Caja Forense.

Cs. Económicas.

Sancor Salud.

OSADEF (O.S. de los trabajadores de farmacia).

Jerárquicos Salud.

Prevención Salud.

AMUR.

Caja de Ingenieros.

Barrido y Limpieza.

Luz y Fuerza.

Las negociaciones con Iapos están paralizadas

"Las negociaciones están paralizadas, no se puede avanzar porque plantean cuestiones técnicas, administrativas por las cuales no pueden hacer un convenio. Nosotros tenemos otra mirada, consideramos que eso no es así y que en realidad no hay un impedimento administrativo", detalló el doctor Federico Gandini, vocero de la entidad que nuclea a los pediatras de Santa Fe.

Los pediatras se reunieron en enero con las autoridades de Iapos, desde ese momento hasta la actualidad no hubo más contacto entre las partes. Desde la entidad destacaron que la apertura al diálogo de parte de la obra social marca un cambio en comparación con la gestión anterior. "Se nos recibió y escuchó. Lo que pasa que desde ahí en adelante nunca más hubo respuesta oficial", detalló el médico.

Luego de más de tres meses de negociaciones, los pediatras hoy trabajan bajo convenio con las obras sociales y prepagas. "Había muchos inconvenientes, al principio ahora se están atendiendo normal. Esos afiliados vienen, se atienden con la orden de consulta y nada más. No ponen un solo peso ni de copago ni de plus de nada", aclaró Gandini.

Los pacientes que estén adheridos a una empresa que no haya cerrado convenio con los médicos, deben abonar la consulta de manera particular. "Se están cobrando 10 mil pesos, que es lo establecido por el Colegio de Médicos como valor ético de la consulta especialista, pero probablemente tenga un incremento en las próximas semanas porque se está por actualizar", adelantó el doctor.