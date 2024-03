Antes, desde las 16:00, se enfrentarán en carácter amistoso las categorías 2012.

Los partidos que se jugarán serán los siguientes:

Copa de Oro: Este domingo 10 de marzo a las 17:00 –categoría 2012 a las 16:00-, Brown vs. Sportivo Norte y Tiro Federal (MV) vs. Libertad de Sunchales; a las 19:30 –categoría 2012 a las 18:30-, Atlético de María Juana vs. Ben Hur; a las 20:00 -categoría 2012 a las 19:00- Moreno de Lehmann vs. Peñarol.

Copa de Plata: El domingo 10 de marzo a las 17:00 –categoría 2012 a las 16:00-, Unión de Sunchales vs. Dep. Bella Italia, Dep. Josefina vs. Sportivo Roca, Juventud Unida de Villa San José vs. Belgrano de San Antonio y Dep. Aldao vs. La Hidráulica de Frontera; a las 16:30 –categoría 2012 a las 15:30-, Sportivo Libertad de Estación Clucellas vs. Independiente de Ataliva; a las 17:30 –preliminar categoría 2012 a las 16:30-, Argentino Quilmes vs. Dep. Ramona.

RESULTADOS QUE SE REGISTRARON ESTE SÁBADO 9