Tras el paro nacional de los gremios nucleados en la CGT, este martes el Gobierno nacional se reunió con los cinco sindicatos docentes para discutir la actualización del salario mínimo docente. Según pudo saber Infobae, la propuesta oficial fue llevar el piso salarial de $250.000 a $310.000: un aumento del 24%. Los gremios no aceptaron la oferta y se pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo martes 12 a las 11 de la mañana.

Participaron de la reunión el secretario de Trabajo, Omar Yasin; el secretario de Educación, Carlos Torrendell; el secretario general del Consejo Federal de Educación, José Manuel Thomas; y los cinco gremios docentes nacionales (CTERA, UDA, AMET, SADOP y CEA), además de ministros de educación provinciales, como parte del Consejo Federal.

Para establecer el piso salarial, el gobierno nacional había pedido que las provincias hicieran llegar su oferta en la mesa de hoy. La cifra de $310.000, que supone un 24% de aumento con respecto al salario de diciembre, fue definida “en el marco de un consenso mayoritario con las provincias”, según fuentes del Consejo Federal de Educación.

Desde los gremios nucleados en la CGT piden llevar el salario mínimo docente a 450.000, un 45% más de lo ofrecido por el gobierno. “Esperamos que el Gobierno pueda aproximarse a la cifra que estamos exigiendo. Por el momento suspendemos las medidas, pero no quiere decir que no tengan continuidad si no llegamos a un acuerdo el próximo martes”, dijo Sergio Romero, secretario general de la Unión de Docentes Argentinos (UDA), a Infobae.

“La propuesta está muy por debajo de las expectativas de los docentes”, señaló Sonia Alesso, secretaria general de CTERA, e insistió con la importancia del FONID: “No hay posibilidad de discutir una propuesta salarial sin que se discuta la recuperación de los montos del FONID que el Gobierno no transfirió”.

Este jueves 7 de marzo CTERA se va a movilizar al Congreso de la Nación. “Hay 9 proyectos de ley en la Cámara de Diputados, de legisladores de muy diversas bancadas, para establecer por ley el envío de del FONID a las provincias”, explicó Alesso.

En la reunión anterior, el secretario Torrendell había confirmado la continuidad del Fondo Compensador (destinado a las provincias de menores recursos) y el fin del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

Según fuentes del gobierno, se buscará reorientar los fondos a políticas vinculadas con “aprendizajes efectivos” (como el Plan Nacional de Alfabetización). El gobierno nacional también confirmó la continuidad del financiamiento para los programas de Evaluación e Información Educativa, a cargo de la subsecretaria María Cortelezzi.

Alesso consideró como “buenas noticias” el compromiso del gobierno de “girar los fondos para comedor y copa de leche, para infraestructura escolar, para jornada extendida y para el Fondo Compensador”.

El encuentro entre los gremios docentes y el Gobierno se dio luego del paro nacional impulsado ayer por UDA, AMET, SADOP y CEA, que coincidió con el comienzo de clases en 11 provincias –Catamarca, Chaco, Chubut, Jujuy, Misiones, Neuquén, Salta, San Juan, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tucumán–, y con el inicio de clases para los alumnos de nivel secundario en la Ciudad de Buenos Aires.

Previsto en el artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo (N° 26.075), el encuentro entre las autoridades nacionales, los gremios docentes y los ministros de educación provinciales fue para discutir el salario mínimo docente, tras la inflación récord de diciembre y enero (acumuló 51,3% en esos dos meses). Los sindicatos también llevaron a la reunión la preocupación por la eliminación del FONID y otros fondos nacionales destinados al sistema educativo, incluyendo comedores escolares y extensión de la jornada en las escuelas primarias estatales.

En el marco de los recortes en los fondos nacionales, algunos gobiernos provinciales ya anunciaron la suspensión de la extensión de la jornada escolar. En la provincia de Buenos Aires, el gobierno de Axel Kicillof anunció ayer la suspensión de la implementación de jornada completa en 60 escuelas primarias distribuidas en 31 distritos.

“Ante retiro del financiamiento por parte del Estado Nacional, la Dirección General de Cultura y Educación decidió suspender el inicio de la implementación de la jornada completa en 60 escuelas de 31 distritos bonaerenses, que iba a comenzar el primer día de clases. De esta manera, se interrumpió transitoriamente su nueva organización y las mismas empezaron el ciclo lectivo con jornada simple, como venían funcionando”, señaló el gobierno bonaerense en un comunicado.

Santa Fe también había anunciado la suspensión de la “quinta hora”, implementada desde 2022 por medio del programa “Hora más”, cofinanciado entre la Nación y las provincias. Allí está previsto un paro docente de 48 horas de los gremios AMSAFE y SADOP para este jueves 7 y viernes 8 de marzo.