Amsafe adhiere al paro nacional de Ctera y las clases no arrancan el lunes en Santa Fe

La Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) anunció un paro docente para el lunes 26 con movilización en todas la provincias, en reclamo de una paritaria nacional y el rechazo a la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente. Fuentes de Amsafe confirmaron que el gremio docente santafesino adhiere a la medida nacional. Esto quiere decir que las clases no comienzan este lunes 26 de febrero en la provincia.

La decisión se tomó este jueves 22 en un congreso extraordinario, luego de que el Gobierno nacional convocara a tratar paritarias recién el próximo martes, cuando estaba previsto que el lunes empezaran las clases en diez jurisdicciones, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

"Amsafe es entidad base de Ctera y hoy participamos del congreso extraordinario nacional. En las asambleas realizadas este miércoles, además de analizarse la situación provincial también se analizó la coyuntura nacional y se votó un mandato para llevar al congreso realizado hoy", confiaron fuentes de Amsafe.

Los docentes santafesinos debaten por estas horas en todas las escuelas si aceptan o no la propuesta salarial realizada por el gobierno la última reunión paritaria, con la que se busca encaminar la negociación que lleva varias semanas.

Amsafé Departamento Castellanos votará entre tres mociones y ninguna de ellas contempla aceptar lo ofrecido por los funcionarios provinciales. Todas son en rechazo y incluyen medidas de fuerza.

Sin clases

En la reunión de este jueves 22, los delegados votaron por una unanimidad el "no inicio del ciclo lectivo con paro nacional el día 26/02, con movilizaciones en todo el país", informó la Ctera.

Además, adelantaron que se presentarán a la reunión con el Gobierno nacional el día 27/02 "exigiendo a la Nación la transferencia de Fonid, Fondo Compensador y de programas educativos a todas las provincias, regulado por las leyes 25.053, 26.075 y 26.206" y además pedirán la "conformación de la mesa paritaria nacional", tal como lo establece el artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo.

La secretaria general de la Ctera, Sonia Alesso, explicó que el mes próximo los docentes "además de no cobrar el Fonid, no van a cobrar la quinta hora, con lo cual lo que vamos a tener como resultado es que los docentes no sólo no cobren más sino que cobren menos".

En diálogo con la señal C5N, Alesso señaló que el Gobierno nacional esta semana le comunicó a muchas provincias que "los fondos de leyes sancionadas en el Parlamento no se van a enviar a las jurisdicciones", y advirtió que la decisión además de afectar al Fonid, también impactará en las partidas para "infraestructura escolar, para cooperadoras escolares, Conectar Igualdad, Educar, comedor y copa de leche y la quinta hora o jornada extendida".

"La lectura que hacemos en el Congreso de Ctera es que es un ajuste brutal", reclamó la dirigente gremial y al dirigirse a los funcionarios nacionales, señaló: "La educación es muy importante para que sea un tema de sumas y restas, para que cierren los números del déficit cero del pago al Fondo Monetario Internacional".