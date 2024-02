La APSV habilita conducir con título de RTO provisorio

En el comunicado afirman: "Hoy la “ley ómnibus” ha vuelto a fojas cero. ¡Y por decisión del oficialismo! Podemos estar orgullosxs. Hemos cumplido con lo que cantamos: “La PATRIA NO SE VENDE, SE DEFIENDE”".

"A nadie le va a faltar un alimento", pero "no se hará una transferencia a quien no esté en regla", dijo el vocero presidencial en alusión a los comedores que podrán solicitar este auxilio. Fue un día después de que la Conferencia Episcopal Argentina advirtiera que "la comida no puede ser variable de ajuste".