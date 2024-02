"Quien necesite ayuda alimentaria puede comunicarse por los canales oficiales: [email protected] y 0800-2223294 (opción 1)", respondió el vocero presidencial Manuel Adorni cuando se le consultó este martes sobre la manera en que se administraría el acceso a alimentos a las personas con mayores necesidades. Esto, en el marco de su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada y luego de la situación que se vivió este lunes frente al Ministerio de Capital Humano, donde hicieron filas por varias cuadras personas que reclamaron ser atendidas por su titular, Sandra Pettovello quien aclaró que no los había convocado y por esa razón no los atendería.

Como se recordará, la ministra salió el viernes a las puertas del edificio ubicado en el centro porteño, donde se producía una manifestación de organizaciones sociales que reclamaban por el envío de alimentos a comedores comunitarios. En ese momento, Pettovello dijo que atendería una por una a las personas con hambre, invitación que en ese momento no tuvo eco y derivó en la convocatoria del lunes, prácticamente a la misma hora en que se conocía un duro documento de la Conferencia Episcopal Argentina advirtiendo que la comida "no puede ser variable de ajuste".

Así las cosas, el tema fue materia de consulta para el vocero presidencial quien comunicó los canales por los que se podía solicitar asistencia alimentaria, a la vez que advirtió: "Quienes recibirán alimentos tienen que cumplir con las normativas del (Ministerio de) Capital Humano. Para hacerlo tienen que estar en regla".

Sobre la modalidad adoptada por el actual gobierno, que viene insistiendo en su voluntad de no atender a los "gerentes del hambre", el vocero sostuvo: "Entendíamos que no era eficiente ni daba ventajas comprar alimentos y repartirlos como se lo hacía". Y reiteró que el objetivo es "evitar intermediarios y compras directas" y que "no haya, en el medio, gente que tenga posibilidad de hacer negocio con los pobres".

"Distorsión" de la información

"Lo que vamos a hacer, más allá de si es un alimento, transferencia u otra ayuda, es que quienes los reciban sean quienes cumplen con requisitos del ministerio". Estos requisitos "casi burocráticos" deberán ser consultados con la propia cartera de Capital Humano.



Consultado sobre la firma de un convenio con Iglesias Evangélicas y otra con Fundación Conin que realizó la funcionaria este lunes por la tarde, el vocero explicó: "Hay otras organizaciones, miles, que reciben ayuda. Están los que cumplen con los requisitos y las que no lo cumplen. Los que no los cumplen no recibirán nada".



¿Cómo se va a resolver el mientras tanto?, consultó un colega. "La gente que tiene que asistir, por desgracia, a comedores para alimentarse también tiene el beneficio de la Tarjeta Alimentar y en muchos casos es parte del esquema de un millón 250 mil planes sociales. Hubo una distorsión en la información o llegó de una boca equivocada: nunca estuvo en tela de juicio dejar de ayudar y dejar de colaborar con los comedores", aseguró Adorni.