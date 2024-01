Ex ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro

Ex ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro

A 45 días desde su asunción, el gabinete libertario enfrenta su primera baja. Se trata del ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, a quien el presidente Javier Milei decidió echar esta noche luego de que filtrara información de una reunión de gabinete en la que el mandatario nacional había apuntado contra los gobernadores. “Los voy a dejar sin un peso”, habría amenazado el mandatario en caso de que no respaldaran la ley ómnibus que se discute en el Congreso.

Nicolás Posse, jefe de gabinete y hombre de extrema confianza de Javier Milei le habría pedido la renuncia al funcionario tras responsabilizarlo por dicha filtración. Este enfrentamiento se sumaría a los recientes choques entre ambos dirigentes por la demora en la designación de funcionarios para la cartera de Infraestructura.

Aún no se definió quien será su reemplazo, pero no se descarta la posibilidad de que la cartera se convierta en una secretaría bajo la órbita del Ministerio de Economía que encabeza Luis “Toto” Caputo. Si bien aún no se emitió un comunicado oficial y ni se realizó un anuncio vía redes sociales, Milei likeó esta noche un tuit en el que se confirmaba la reducción del rango de la cartera.

“Atención. El Ministerio de Infraestructura dejará de existir y pasará a ser Secretaria bajo la órbita de Toto Caputo, super Ministro de Economía. Buena decisión. No hay plata”, escribió el usuario @Beto Mendeleiev y recibió un corazón de parte del Presidente de la Argentina.

Ferraro había sido uno de los primeros ministros confirmados por Javier Milei antes de asumir como Presidente y tenía a su cargo áreas clave como Transporte, Obras Públicas y Comunicaciones. Contaba con experiencia en el sector público-privado, al frente de iniciativas PPP en 2017 y como director de KPMG Argentina, firma global de servicios de Auditoría, Impuestos y Asesoría, en 2019. Coordinó, además, la fiscalización de La Libertad Avanza para el balotaje que permitió dar vuelta el resultado de las elecciones generales y consagrar a Milei como presidente de la Nación.

La reunión que derivó en la salida de Ferraro

Este jueves por la mañana, Milei se reunió con su gabinete en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada para definir estrategias a fin de garantizar los votos necesarios para aprobar la ley ómnibus en la Cámara de Diputados. En el encuentro, el Presidente volvió a arremeter contra los gobernadores y pidió a sus colaboradores que dejen en claro que “si la ley no se aprueba, las más perjudicadas van a ser las provincias”. “Los voy a dejar sin un peso”, sentenció el mandatario.

“Si esta ley no llega a buen puerto se va a seguir ajustando el gasto público de todas las maneras alternativas que haya, incluyendo las partidas que se asignan a las provincias”, advirtió, en esa misma línea, el ministro de Economía, Luis Caputo, durante la reunión.

La intención del Gobierno es compartir el costo del ajuste con los mandatarios provinciales en caso de que las reformas económicas no logren aprobarse en el Congreso durante las sesiones extraordinarias.

“Ir con buenas intenciones en algunos sectores no da resultado, te tenés que poner en hijo de puta”, subrayó una fuente de Casa Rosada, y agregó: “Es un claro mensaje a los gobernadores para que presionen a sus diputados para que voten”.

De la reunión en Casa Rosada, participaron la vicepresidenta Victoria Villarruel, y los ministros Posse, Ferraro, Caputo, Guillermo Francos (Interior), Mariano Cúneo Liberona (Justicia), Mario Russo (Salud), Patricia Bullrich (Seguridad), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Luis Petri (Defensa). También asistieron los secretarios Karina Milei (General de la Presidencia), Eduardo Serenellini (Comunicación y Prensa) y José Rolandi (Ejecutivo de Gobierno de la Jefatura de Gabinete), el vocero presidencial Manuel Adorni y el asesor presidencial Santiago Caputo.

FUENTE: Información de Agencias