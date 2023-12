El sunchalense Iván Delfino ya está listo para dirigir a Colón

El "Negro" Iván Delfino se despidió, después de su histórica campaña en Estudiantes de Río Cuarto (24 partidos: 13 victorias, 7 empates y apenas 4 derrotas, llegando a semifinales), con una frase que define su futuro: "Si Dios quiere, uno siempre va a tener trabajo. Pero hay que tomar buenas decisiones. Hay clubes y lugares, donde no te dejan ni acomodar la ropa que ya tenés que estar ganando".



Sin dudas, la mejor bienvenida para Colón, lejos el más grande de la categoría donde todo parece indicar que jugará el Sabalero, ya que el jueves 28 recibirá un "no" del Tribunal de Penas de la AFA sin que nada tenga que ver el Día de los Inocentes. En su recorrido como DT le pasó de todo a Iván: ascender, salvar equipos del descenso, quedar cerca de otros ascensos e irse por falta de resultados. Hay algo que tiene en común y no la "caretea" como otros ni vende humo: "Esto es trabajar, ganar y cobrar plata". Punto.

A horas de su presentación como entrenador de Colón, tiene una sola certeza y es el retorno ya acordado con Sebastián Prediger, que esta semana revolucionó las redes con su declaración de amor y emocionó los golpeados corazones sabaleros: "El mismo día que Colón se fue al descenso, sentí la necesidad de volver para tratar de ayudar en lo que sea". Todo lo otro, a nivel jugadores, son dudas. Es más, ni siquiera está fijado el día de inicio de la pretemporada. En realidad, la mayor certeza que tiene ese ex rudo zaguero y firme entrenador es la banca total del presidente Víctor Francisco Godano.



Frase en modo sugerencia de Vignatti a Godano: "Le comento algo: no se apuren con el técnico, hay chances que nos quedemos en Primera por el reclamo". Respuesta en modo contundencia de Godano a Vignatti: "Mire, juguemos donde juguemos, en la A o en la B, el DT de Colón será Iván Delfino"



Así de firme es la convicción del "Bicho" respecto de la figura del entrenador que será oficializado este jueves 28 de diciembre, una vez que Vignatti entregue libros, contratos y la recuperada Copa de la Liga Profesional 2021. Es posible que, si se acomodan los planetas, se arranque el viernes 29 la pretemporada, aunque tampoco está confirmado.

La realidad es que, más allá de la revisión en modo transición de cada uno de los contratos, hay una información a la que accedió El Litoral: "Mirá, más allá de los salarios y las fechas de los vínculos, casi todos los jugadores se quieren ir". No sólo los "tope de gama", por caso Botta, "Wanchope", Perlaza, Batallini, Lucena. Sino que también quieren buscar salir los canteranos que son hoy el principal patrimonio del club, como Garcés, Meza y Pierotti. Los tres tienen cláusulas de salidas y quienes manejan sus destinos dicen tener ofertas del exterior, todas muy por debajo del monto establecido en el contrato que deja Vignatti. O sea, pasando en limpio: un hermoso despelote. Es por eso que la sensación legítima del demorado reclamo en AFA le está ganando por goleada a los tiempos del "Nuevo Colón 2024". Sólo para tener una idea: Atlético Rafaela, que busca asegurar a Marcos Peano en el arco y al "Taca" Bieler como goleador, ya lleva dos semanas de pretemporada. En diciembre del año que viene veremos, en la cancha, si incidió o no esa "ventaja".

Con el "Perro" Prediger asegurado y todos los otros en duda, Iván Delfino pasa sus últimas horas en Sunchales, sabiendo que "Ruta 34 - Ruta 19" (ida y vuelta) no serán necesarias en el GPS del coche. No llegará con humo de cerveza, pescado y cumbia. Serán las empanadas "de los Delfino", allá en Suncha, siempre su plato preferido.



En el cuerpo técnico que ya está listo para llegar a la ciudad de Garay, hay dos que conocen el club: el profe Tulio Pianesi como PF principal y el "Chavo" Torrico como entrenador de arqueros (faltan algunos detalles). Tulio, formado en la vieja escuela de Renato Cesarini con el "Indio" Solari, conoce Colón por haber estado con Francisco "Pancho" Ferraro. Es una de las claves de Delfino: "El que no corre, no juega". Lo acompañó en Sarmiento de Junín, Patronato y San Martín de Tucumán, además de la sorpresiva última campaña en Estudiantes de Río Cuarto. Como plus, Pianesi fue coordinador de las inferiores en Belgrano de Córdoba y asistente de "Teté" González en el plantel de Primera.



Uno de los asistentes técnicos de Iván Delfino es muy joven: con apenas 41 años llegará Pablo Semeniuk a Colón, que había arrancado el año como DT de Círculo Deportivo de Mar del Plata, se sumó en Estudiantes de Río Cuarto con el "Negro" y tiene un interesante recorrido en cuerpos técnicos, después de haber sido arquero en varios clubes de su provincia. Luego de su retiro, se desempeñó como asistente técnico de Instituto y Belgrano de Córdoba en la Primera Nacional, además de trabajar en las divisiones formativas de AFA tanto en la Gloria como en el Pirata.



En 2021, luego de la pandemia, tuvo su oportunidad en Ferro de General Pico en el Torneo Federal A, donde estuvo al frente del plantel en solamente 17 fechas. También estuvo como cabeza de grupo en General Paz Juniors en el Federal B y por Deportivo Colón de Colonia Caroya en el actual Regional Amateur, donde quedó eliminado en cuartos de final por la definición de penales ante Andino de La Rioja.



El segundo ayudante de campo también conoce Colón, pero en este caso sólo el césped del Cementerio de los Elefantes: es la "Bruja" Federico Vismara, ex volante central que colgó los botines a los 38 años en Sarmiento de Junín pero siguió despuntando el vicio en Atlético Carcarañá hasta mediados de este año, para sumarse al cuerpo técnico de Delfino en el equipo cordobés que se quedó afuera por ese gol agónico del Deportivo Maipú en semifinales.



"En el arquero, el central, en el medio y en el delantero tenés que tener especialistas. Después están las sociedades que se forman dentro de la cancha", es otra frase en modo Iván Delfino. De todo ese paquete de "especialistas", por ahora sólo tiene el "5" en Colón: Sebastián Prediger.



En esa despedida triste, de Río Cuarto, donde todos prendían velas para su continuidad (ahora llegó Gustavo Raggio), Iván Delfino dejó una frase casi de anticipo para su llegada a Colón: "Uno a esta edad ya prioriza la familia. A la gente del interior nos cuesta un poco más adaptarnos a otros lados. Es difícil salir del lugar donde estoy, que son 15 cuadras por 15 cuadras y nos conocemos todos". En todo caso, las 15 cuadras "se harán" 159 kilómetros, la distancia que separa la ciudad de Garay con la capital del cooperativismo.

Así, con un gran apoyo desde la hora cero (el de Víctor Francisco Godano, presidente sabalero), una sola certeza (Sebastián Prediger) y muchas dudas del plantel que recibirá ("casi todos se quieren ir"), Iván Delfino cumplirá esta semana uno de esos sueños de fútbol postergados, a sus 52 años: "Dirigir a un grande como es Colón". Su receta de "laburar, ganar, cobrar" se reinventará a orillas del Salado. Hay una frase que está instalada en el ambiente futbolero: "Con Delfino no se jode". Si bien dependerá, como siempre, que entre la pelotita, una sola cosa está clara: el Colón que se viene en el 2024 no está para ninguna joda.