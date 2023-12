Punto por punto, cuáles son las medidas anunciadas por el ministro de Economía Luis Caputo

Afirmó que “es fundamental solucionar nuestro problema de adicción al déficit fiscal” y señaló que el Gobierno viene a arreglar “este problema de raíz para no tener que padecer más inflación y pobreza”. El tipo de cambio oficial pasará a valer 800 pesos. Va a estar acompañado por un aumento provisorio del impuesto PAIS a las importaciones y a las exportaciones no agropecuarias.

En un mensaje grabado difundido esta tarde, Luis Caputo señaló que “el déficit fiscal supera 5,5 puntos de producto, con un Banco Central con hoja de balance absolutamente deteriorada, sin dólares en su activo y una emisión monetaria de mas de 20 puntos de producto que hizo que actualmente la inflación navegara al 300% anual y castigara a los argentinos todos los días”.

"La génesis de nuestros problemas ha sido siempre fiscal. Si el país quiere gastar más de lo que recauda, le pide a los organismos como el FMI o le pide al BCRA que se lo imprima, que también es deuda. Entonces los problemas que se originan por financiar ese déficit son los problemas que le llegan a la gente" afirmó.



"Esto genera sobreabundancia de pesos y cuando hay abundancia de un bien, entonces el precio cae y esto genera inflación", apuntó. "Siempre hemos sido adictos al déficit" y por eso "siempre hemos caído en crisis recurrentes y hemos buscado falsos cupables", agregó. Y detalló: "Reestructuramos deuda y culpábamos a los que nos prestaron; si teníamos inflación poníamos control de precios y culpábamos a empresarios; y si teníamos escalada del dólar, le poníamos cepo y culpábamos a especuladores".

"Estamos cada vez peor porque la respuesta fue atacar las consecuencias pero nunca el problema. Siempre se gastó más de lo que se recaudaba. Y siempre hemos seguido ese patrón. De los últimos 123 años, tuvimos déficit fiscal en 113. La Argentina siempre vivió en déficit", recalcó.

"Es la primera vez que un candidato logra que la sociedad entienda que no hay más plata, que no se puede seguir gastando más", concluyó a modo de introducción.

Punto por punto, cuáles son las medidas anunciadas

1. No se renuevan contratos en el estado que tengan menos de un año de vigencia. “Es una práctica habitual en política incorporar familiares, amigos, antes de la finalización de un término de mandato”.

2. Se suspende la pauta publicitaria del Gobierno Nacional por un año. “En 2023 se gastaron $34.000 millones en pauta entre Presidencia y los ministerios. No hay plata para gastos que no sean estrictamente necesarios, y mucho menos, para sostener con plata de los contribuyentes medios que se crean solo para alabar las virtudes de los gobiernos de turno”.

3. Los ministerios pasan de 18 a 9 y las secretarías de 106 a 54. “Esto va a redundar en una reducción de más del 50% de los cargos jerárquicos de la política y del 34% de los cargos políticos totales del Estado Nacional”.

4. Reducción al mínimo de las transferencias discrecionales a provincias. Esos recursos, señaló Caputo, “lamentablemente en nuestra historia reciente se han usado como moneda de cambio para intercambiar favores políticos".

5. No se licita más obra pública nueva y se cancelarán las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo no haya comenzado. “Las obras de infraestructura serán realizadas por el sector privado ya que el Estado no tiene plata ni financiamiento para llevarlas a cabo”.

6. Reducción de subsidios a la energía y el transporte. “El Estado mantiene artificialmente precios bajísimos a través de subsidios. La política siempre engaña a la gente haciéndole creer que le pone plata en el bolsillo a la gente. Pero los argentinos ya se dieron cuenta que esos subsidios se pagan con inflación. Lo que se regala en el boleto, se paga en el supermercado”.

7. Se mantienen los planes Potenciar Trabajo pero sin actualización, en base al presupuesto 2023. “Vamos a fortalecer las políticas sociales que son recibidas directamente por quienes la necesitan, sin intermediarios, como la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar”.

8. Tipo de cambio oficial a 800 pesos y aumento del impuesto PAIS. “Vamos a sincerar el tipo de cambio oficial que va a pasar a 800 pesos para que los sectores productivos tengan los incentivos adecuados para que aumente su producción. Estará acompañado por un aumento provisorio del impuesto PAIS a las importaciones y a las exportaciones no agropecuarias”. Así, dijo Caputo, “se beneficia a los exportadores con un mejor precio y equiparamos la carga fiscal para todos los sectores y dejamos de discriminar al sector agropecuario. Luego de la emergencia vamos a avanzar en la eliminación de todos los derechos de exportación, un gravamen perverso que no nos gusta y entorpece el desarrollo argentino”.

9. Se eliminarán las SIRA. “Se reemplazarán por un sistema estadístico y de información que no requerirá de la aprobación previa de licencias. Se termina la discrecionalidad. El que quiera importar podrá hacerlo y punto”.

10. Aumenta un 100% la AUH y un 50% la Tarjeta Alimentar. “Esto va en línea con lo que decíamos antes, que vamos a fortalecer los planes que van directo a la gente, sin intermediarios, y a la gente que más lo necesita”.

Con información de agencias.