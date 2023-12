Intendente Pablo Pinotti: "Apostamos a una Sunchales con mejor calidad de vida para cada habitante"

En el marco de la conmemoración de los 40 años ininterrumpidos de democracia en Argentina, el ex diputado provincial socialista asumió la titularidad del Departamento Ejecutivo Municipal, en reemplazo de Gonzalo Toselli. En la ceremonia desarrollada este domingo 10, el presidente del Concejo Municipal, Santiago Dobler, tomó juramento al Intendente electo. Minutos más tarde, Pinotti hizo lo propio con los principales integrantes de su equipo de trabajo.

En una emotiva ceremonia celebrada en la mañana del domingo 10 de diciembre, frente a la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, tuvo lugar el acto de asunción del Intendente electo Pablo Pinotti, que liderará el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Sunchales en el periodo 2023 – 2027.

El acto dio inicio minutos después de las 9:00 y contó con una nutrida participación donde pudo observarse en las primeras filas a las diputadas provinciales Clara García, Gisel Mahmud, Lionella Catallini y Sofía Masutti; a los diputados provinciales Pablo Farías y Mariano Cubertino; a los seis ediles locales, ex Intendentes de de nuestra ciudad, miembros del gabinete saliente, representantes de instituciones públicas y privadas, vecinos y medios de comunicación.

LA DESPEDIDA DE GONZALO TOSELLI

En su alocución, el Intendente saliente mencionó la conmemoración de los 40 años ininterrumpidos de democracia en Argentina, resaltando la figura del ex Presidente argentino Raúl Alfonsín y el intendente radical Ezio Montalbeti que inició el período republicano en Sunchales.

Toselli se refirió a "algunas de las transformaciones que hemos logrado y que ya son prácticas consolidadas por la comunidad". Mencionó programas referidos a la participación ciudadana, a la conciencia ambiental, al ámbito cultural y acciones para garantizar derechos como el acceso al suelo y a la vivienda "donde el máximo hito es el Parque Habitacional. A este breve repaso se le puede sumar todas las obras de infraestructura que hemos hecho durante 8 años y que no hay antecedentes en la historia local sobre una inversión de esta magnitud".

El intendente saliente no dejó pasar la oportunidad para brindar algunos datos sobre la situación financiera del Municipio que heredará su sucesor: "Pero también es cierto que algunos pueden imaginar que con semejante inversión en obra pública en estas dos últimas gestiones, hay una gran deuda consolidada. Y es importante informar con respecto a la rendición de cuenta que la deuda consolidada de la Municipalidad de Sunchales es cero. No hay deuda consolidada. Y además hay disponibilidad de recursos en distintas cuentas de entidades financieras que alcanzan los 326 millones de pesos. Y también hay acreencias por 770 millones de pesos, por lo cual supera los mil millones de pesos la sumatoria de las disponibilidades y acreencias. Estos son datos que quería dejar antes de agradecer y despedirme".

Finalmente, en el cierre de su discurso, llegaron los agradecimientos mencionando en primer lugar a su familia, para proseguir con los colaboradores que lo acompañaron en esta última gestión municipal, el Ateneo Sunchales y a la comunidad de Sunchales.

Posteriormente, el presidente del Concejo Municipal, Santiago Dobler, tomó juramento al Intendente electo. Y Pablo Pinotti hizo lo propio con los funcionarios que conformarán el equipo de trabajo municipal:

Secretaria de Gobierno, Andrea Ochat;

Secretario de Producción y Finanzas, Fernando Chamorro;

Secretario de Desarrollo Humano y Promoción de Derechos, Daniel Bernini;

Secretario de Gestión Ambiental y Territorial, Luis Zamateo;

Subsecretaria de Gobierno, María Eugenia Gamaro;

Subsecretario de Desarrollo Productivo, Luciano Cabalaro;

Subsecretario de Hacienda y Finanzas, Daniel García;

Subsecretaria de Economía Social y Solidaria, Vanesa de los Milagros Ortiz;

Subsecretaria de Promoción y Derechos, Licenciada en Trabajo Social, Elisa Riera Torres;

Subsecretario de Seguridad Ciudadana y Convivencia, Fabián Bongiovanni;

Subsecretario de Cultura y Educación, José Galli Funes;

Subsecretario de Obra y Servicios Públicos, José Lattanzi.

LAS PALABRAS DE PABLO PINOTTI

El flamante intendente inició su alocución agradeciendo a las autoridades presentes, especialmente a Clara García, presidenta de la Cámara, y a los diputados y diputadas; a los concejales entrantes, al Concejo Municipal, a los ex Intendentes; a los vecinos y a las vecinas de Sunchales que "creyeron no solo en mi persona, sino también en un grupo humano, un proyecto que representamos, que entiende una ciudad mejor es posible". Hizo extensivo los agradecimientos a los referentes religiosos, al Espacio de Diálogo Interreligioso; a los referentes de las instituciones de Sunchales, a su querida y hermosa familia, a la familia política, a sus queridos amigos. "Y como siempre lo hago, lo insisto, lo repito y lo repetiré probablemente siempre, le rindo homenaje a mi gran amigo y mentor, Miguel Lifschitz que por su generosidad, su sabiduría, me permitió pensar, repensar y accionar sobre todo en los quehaceres de la política. El sentido más práctico de mejorarle la vida a la gente. Que como lo escribió un periodista argentino - español en la dolorosa noche de su muerte, él decía, el modo de ser propio de la pampa húmeda. Pocas palabras, muchos hechos". Cerrando con un reconocimiento a su espacio político que "desde hace dos años comenzamos a escribir esta nueva página de la historia".

Finalmente, Pablo Pinotti se refirió a su futura gestión: "Hoy quiero transmitirles a los y las sunchalenses que estamos preparados para hacernos cargo de la Administración Municipal. Pero también decirles que queremos que este camino los recorramos juntos. Queremos que nuestra gestión de gobierno sea cercana a cada uno de ustedes. Escuchar sus preocupaciones e invitarlos a participar en la elaboración de las soluciones.



Nos enfrentamos a una coyuntura crítica política, social y económica en la Argentina; y la ciudad de Sunchales no escapa a ello. Ante esto, es necesario aunar esfuerzos desde todos los espacios: gubernamentales (en sus distintos niveles), sector privado, instituciones de la sociedad civil, vecinos y vecinas; para que la inversión de cada uno de los recursos que disponemos se realice de la forma más eficiente y asertiva posible.



En los meses de transición hemos realizado muchos esfuerzos por tener un diagnóstico acabado de la gestión que recibimos. Nos hubiese gustado llegar a este día con mayores precisiones para poder compartirles, que seguro en los próximos días lo vamos a hacer. Pueden confiar en que aquí tendremos un equipo que hará los mayores esfuerzos para revertir esta situación en el menor tiempo posible. Golpearemos puertas, dialogaremos con todos los sectores políticos, en especial con el Gobierno Provincial, Legislatura y Concejo para alcanzar los acuerdos necesarios que nos permitan conseguir recursos, asesoramiento y capacitación para tener una administración cercana, transparente, eficiente y de calidad.



Nos propusimos alcanzar una ciudad inclusiva, con igualdad de acceso y oportunidades para toda su ciudadanía, sin discriminación alguna. Una ciudad segura y resiliente, capaz de proveer un entorno ambiental sano y equilibrado e infraestructuras y servicios eficientes y sostenibles. Una ciudad innovadora, con espíritu joven, preparada para nuevos desafíos sin perder de vista sus raíces e identidad y aprovechando su riqueza sociocultural. Una ciudad con proyección regional e internacional, diversificada en su matriz productiva, capaz de brindar prosperidad y calidad de vida para todos y todas. Entendemos que para alcanzarla necesitamos construir un gobierno local presente, ágil, cercano y transparente. Con esta meta estamos trabajando! Como nos enseñó nuestro querido Miguel Lifschitz, incansablemente (24/7) y continuamos capacitándonos para construir la ciudad que deseamos.

Nos trazamos para ello 5 ejes prioritarios:



1) La reforma integral del modelo de gestión local: Necesitamos una gestión municipal ágil, cercana y transparente.

2) En segundo lugar, se trabajará en pos de la mejora de las infraestructuras urbanas para que sean de calidad así como en la gestión de servicios públicos eficientes y sustentables.

3) En tercer lugar, se abordarán intensamente políticas encaminadas a promover crecimiento económico inclusivo y sostenible, priorizando la generación de empleo y trabajo genuino y de calidad.

4) En cuarto lugar,la seguridad ciudadana y vial será abordada con todas las herramientas a nuestro alcance.

5) En quinto lugar, se propiciarán una serie de iniciativas orientadas a garantizar la igualdad de acceso y de oportunidades a partir de un enfoque de derechos.



Estas son algunas de las iniciativas proyectadas. Los desafíos son muchos pero estamos convencidos de que vamos a poder avanzar en cada uno de ellos. Para eso hemos trabajado muy a conciencia en la conformación de un Gabinete y una estructura orgánica municipal que esté a la altura de las circunstancias y que pueda dar respuesta de manera eficiente a los innumerables problemas que hoy aquejan a vecinas y vecinos.



Diseñamos 4 Secretarías con los equipos idóneos para gestionar de inmediato. Tengan por seguro que cada una de las personas responsables de estas áreas fueron elegidas por su idoneidad. Hemos trabajado mucho en pensar en las misiones y funciones de cada área así como en los perfiles profesionales y trayectorias de gestión que cada uno de los funcionarios tiene para asumir las responsabilidades que afrontarán en los próximos 4 años.



Algunas de estas áreas serán asumidas por personal de planta, que ya viene trabajando en la Municipalidad, y que hemos evaluado que su aporte para la gestión que hoy comienza es de vital importancia. Apostamos a la planta municipal, contamos con las y los trabajadores para sumarse a este sueño… Que no es otro que el de una Sunchales con mejor calidad de vida para cada habitante.



Queremos finalmente, convocar a la ciudadanía, escucharla, nos ponemos a disposición de cada vecino y vecina para trabajar en sus preocupaciones, pero también por sus sueños. Trabajaremos con COMPROMISO, POR TODO LO QUE NOS UNE! ADELANTE SUNCHALES!!".