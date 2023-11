ATILRA: "El problema es que Sancor no paga los sueldos y se queda con el dinero de las y los trabajadores"

A continuación, el comunicado del Consejo Directivo Nacional de la la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina:

"Con motivo de la crítica situación por la que están atravesando las y los trabajadores de SanCor cuyos directivos les adeudan una enorme cantidad de haberes atrasados y les pagan los sueldos por debajo de la escala y a cuenta gotas, las y los compañeros que se desempeñan en el resto de las empresas lácteas del país están colaborando económicamente para ayudarles a paliar la angustiante situación por la que están atravesando.

En medio de esta crisis terminal, los directivos de Sancor deducen de los recortados sueldos del personal los importes destinados al Sistema de Seguridad Social, y se los quedan. Situación aberrante que ha dado motivo al inicio de causas penales por evasión fiscal de las que seguramente habrá novedades en el corto plazo.

Ante el grave, reiterado y prolongado incumplimiento esencial de la Empresa, los trabajadores, enmarcados dentro de la ley, cumplen con la retención parcial de su débito laboral. No hay bloqueo alguno, como no sea el mental de quien no asume el fracaso estrepitoso de su gestión, ni logra resolver la grave crisis terminal de la empresa, y se niega a abonar la deuda y a pagar correctamente los sueldos a sus empleadas y empleados.

No es un problema entre la empresa y el sindicato, como todo el tiempo pretenden exponer invisibilizando al trabajador.

El problema es que Sancor no paga los sueldos y se queda con el dinero de las y los trabajadores.

Aunque no nos sorprende la solidaridad de las y los compañeros lecheros de todo el país, no dejamos de agradecerles.

Nota: A las y los trabajadores de SanCor se les está procediendo a liquidar las sumas apuntadas.

Fraternal abrazo".

CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL